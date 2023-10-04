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Формула Зеленського і сила ЗСУ: Огризко розповів, що треба Україні для перемоги

Андрій Ганчук
4 жовтня 2023, 14:24 оновлено 4 жовтня, 14:29
Агресор Росія ніколи не погодиться відступати, тому її потрібно силою примусити до миру, сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
Огризко, ВСУ
Мир в Україні буде досягнуто перемогою ЗСУ на полі бою - Огризко / Колаж: Главред, фото: Главред, 22-га ОМБр

Головним інструментом досягнення миру в Україні стане перемога ЗСУ на полі бою над військами агресора Росії. Окупанти ніколи не погодяться відступати, їх потрібно примусити силою. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що ключовим інструментом досягнення миру в Україні стане перемога ЗСУ на полі бою.

"Хоча я і дипломат, який повинен вірити у дипломатичні інструменти, але все-таки я вважаю, що найголовнішим інструментом є перемога українських Збройних сил на полі бою", - зазначив Огризко.

За його словами, Росія не погодиться відступити, її потрібно примусити до цього силою.

"А поки це обговорення без конкретики. Тому що Росія ніколи не погодиться відступати – до цього її потрібно примусити силою. А сила - в наших ЗСУ", - підкреслив Володимир Огризко.

Дивіться чат з Володимиром Огризком на Главреді:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Формула миру України

Президент Володимир Зеленський 20 вересня представив формулу миру України на засіданні Радбезу ООН. Формула базується на принципах відновлення територіальної цілісності держави відповідно до Статуту ООН.

Зеленський назвав два пункти з формули Києва:

Повне виведення всіх військ РФ із території України;

Територіальна цілісність держави повинна бути відновлена в межах 1991 року;

Чорноморський флот Росії повинен бути виведений із окупованого Криму.

Мир в Україні на основі Статуту ООН

В Статуті організації об'єднаних Націй зазначено, що всі держави, які перебувають в ООН, не повинні застосовувати силу проти територіальної цілісності та незалежності інших країн. На цих пунктах наполягає і Київ.

"Всі члени Організації об'єднаних Націй утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Об'єднаних націй", - сказано в документі.

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ЗСУ війська Росії Володимир Огризко війна Росії та України
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