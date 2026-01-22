Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

Коротко:
- Зустріч Зеленського з Трампом орієнтовно відбудеться о 13:00
- Поки що передбачена лише протокольна зйомка
- О 14:30 Зеленський виступить з основною доповіддю на саміті в Давосі
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Нікіфоров.
Орієнтовно о 13:00 відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Наразі передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.
О 14:30 відбудеться основний виступ українського президента на саміті. Буде трансляція з перекладом.
Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках заходу президент України зустрінеться з представниками енергетичних компаній.
Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 - останні новини
Як писав Главред, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговірниками США. Ключові теми зустрічей - економічний розвиток, післявоєнне відновлення і гарантії безпеки.
Тим часом Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.
Спецпредставник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку в Давосі заявив, що після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що істотно сприятиме відновленню країни.
Інші новини:
