Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

Президент України проведе переговори з главою Білого дому та виступить на форумі.

Сьогодні відбудеться зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП ​

Коротко:

Зустріч Зеленського з Трампом орієнтовно відбудеться о 13:00

Поки що передбачена лише протокольна зйомка

О 14:30 Зеленський виступить з основною доповіддю на саміті в Давосі

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Нікіфоров.

Орієнтовно о 13:00 відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Наразі передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.

О 14:30 відбудеться основний виступ українського президента на саміті. Буде трансляція з перекладом.

Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках заходу президент України зустрінеться з представниками енергетичних компаній.

Як писав Главред, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговірниками США. Ключові теми зустрічей - економічний розвиток, післявоєнне відновлення і гарантії безпеки.

Тим часом Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Спецпредставник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку в Давосі заявив, що після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що істотно сприятиме відновленню країни.

