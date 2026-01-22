Рус
Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

Анна Ярославська
22 січня 2026, 11:03
104
Президент України проведе переговори з главою Білого дому та виступить на форумі.
Трамп, Зеленський
Сьогодні відбудеться зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП ​

Коротко:

  • Зустріч Зеленського з Трампом орієнтовно відбудеться о 13:00
  • Поки що передбачена лише протокольна зйомка
  • О 14:30 Зеленський виступить з основною доповіддю на саміті в Давосі

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Нікіфоров.

Орієнтовно о 13:00 відбудеться зустріч Зеленського з Трампом. Наразі передбачена лише протокольна зйомка, але формат може змінитися незадовго до зустрічі.

відео дня

О 14:30 відбудеться основний виступ українського президента на саміті. Буде трансляція з перекладом.

Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках заходу президент України зустрінеться з представниками енергетичних компаній.

Всесвітній економічний форум у Давосі 2026 - останні новини

Як писав Главред, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умеров повідомив, що українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару і переговірниками США. Ключові теми зустрічей - економічний розвиток, післявоєнне відновлення і гарантії безпеки.

Тим часом Трамп вже виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у своїй промові торкнувся війни Росії проти України, контактів з Володимиром Путіним і анонсував майбутню розмову із Зеленським. Трамп заявив, що спілкується з Путіним, який нібито готовий підписати мирну угоду.

Спецпредставник США Стів Віткофф під час виступу на Українському сніданку в Давосі заявив, що після завершення війни Україна може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що істотно сприятиме відновленню країни.

Інші новини:

18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

