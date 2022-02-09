Зеленський терміново збирає РНБО в Харкові

РНБО / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський доручив провести виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє пресслужба РНБО, воно відбудеться в Харкові в п'ятницю, 11 лютого, о 15:30.

"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться в повідомленні.

Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова відбудеться орієнтовно о 17:30.

Останнє засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

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Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека – внутрішні і зовнішні загрози.

"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", - сказав Данілов.

Данілов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.

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