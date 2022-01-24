Загроза війни з Росією, курс долара і тарифи: головні заяви за підсумками засідання РНБО

Засідання РНБО / Офіс президента

Сьогодні, 24 січня, президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека - внутрішні і зовнішні загрози. Також члени РНБО обговорили протидію коронавірусу, поточний стан справ в економіці та енергетиці.

"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", – сказав Данілов.

Приводу для паніки немає

Данілов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.

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"Ситуація абсолютно контрольована. Для нас немає нічого нового. Хочу, щоб ми зрозуміли: кожна країна піклується про себе. І нашу країну ми нікому віддавати не збираємося. Перемога точно буде за нами", - підкреслив Данілов.

Повномасштабний наступ Росії

"Ми не бачимо на сьогоднішній день ніяких підстав, щоб були твердження про повномасштабний наступ. Це неможливо зробити навіть фізично", - сказав Данілов.

За його словами, зараз біля українських кордонів 109 тисяч російських військових, а також 10-11 тисяч сил супроводу.

Що буде з тарифами і курсом долара

За засіданні РНБО прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що станом на зараз загроз функціонування національній економіці немає. А негативний вплив, за його словами, може спричинити лише дезінформаційна політика.

"Загроз функціонуванню національної економіки немає, крім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. Інших факторів, які можуть завдати дестабілізації національній економіці на сьогодні немає", - сказав Шмигаль за результатами засідання РНБО.

За його словами, Україна очікує перегляду програми МВФ Stand-by в лютому.

"Курс долара сьогодні 28,3, є валютний коридор, в якому він коливається і це один головних макроекономічних показників здорової економіки і стабільності", - сказав глава Кабміну.

За його словами, уряд з Національним банком України контролює ситуацію на валютному ринку.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що інформацію про можливе військовому вторгненні Росії в Україну нагнітають, а загроза російської інтервенції не стала вищою, ніж була раніше. Він закликав українців не панікувати. Однак гарант підкреслив, що країна повинна бути підготовленою до оборони.

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