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"Все під контролем": Зеленський звернувся до українців після РНБО

24 січня 2022, 20:32

Володимир Зеленський запевнив, що причин для паніки немає.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що ситуація на сході країни знаходиться під контролем.

За словами президента, причин для паніки немає.

Глава держави зазначив, що першим питанням засідання РНБО була ситуація на сході України.

За його словами, йде робота по повній деескалації обстановки в регіоні. Він також додав, що українська сторона прихильна до мирного вирішення конфлікту.

Другою темою засідання РНБО стала енергетика.

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Зеленський запевнив, що Україна пройде опалювальний сезон спокійно. У країні достатньо газу і вугілля, і їх запаси продовжують збільшуватися.

Третя тема - коронавірус. Президент визнав, що в Україні зростає кількість нових хворих. Однак у лікарнях зайнято лише 28% ліжок.

"Все тому, що ми, українці, зрозуміли, наскільки важливо вакцинуватися", - підкреслив Зеленський.

Засідання РНБО - підсумки

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки і оборони 24 січня. Головною темою зустрічі стала ситуація з безпекою, зокрема, скупчення російських військ біля українського кордону.

Відразу після засідання на брифінг вийшов Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Він заявив, що головним питанням засідання була нацбезпека - внутрішні і зовнішні загрози.

"На засіданні РНБО ми розглядали низку питань, пов'язаних із заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", – сказав Данілов.

Данілов запевнив, що поки приводів для паніки немає. Він підкреслив, що для відсічі агресії Україна має свої збройні сили.

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РНБО Володимир Зеленський вторгнення Росії
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