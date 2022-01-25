Залишив РНБО без землі: першому заступнику голови Києва вручили підозру

Підозру посадовець отримав у справі про право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва.
Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру про справу позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.
Як повідомив у Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, підозру чиновник отримав у вівторок, 25 січня.
"Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", - сказано в повідомленні.
Що відомо про справу
За інформацією Віталія Кличка, у 2019 році влада міста припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва, розташованій біля станції метро Сирець. Силами КМДА занедбана територія була приведена в стрій. З ділянки вивезли сміття, здійснили благоустрій території та облаштували сквер.
Однак, за словами мера Києва, РНБО все-таки планує забудувати територію висотками і продовжує тиснути на столичну владу за допомогою правоохоронців.
Також Кличко розповів про історію даного проекту.
"У2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури", - додав голова КМДА.
При цьому, за його словами, в 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, а будівництво навіть не було розпочато. Там просто утворилося стихійне звалище.
Хто такий Поворозник
Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.
У 2006 році він був на чолі Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва.
1 листопада 2012 року отримав посаду першого заступника начальника Головного управління - начальника управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.
Також працював заступником директора департаменту-начальником Управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА.
У 2013 році очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА. Через три роки став заступником голови КМДА.
З 2017 року Микола Поворозник працює на посаді першого заступника мера Києва Віталія Кличка.
Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президентові України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді. Суд призначив Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.
Читайте також:
- Лерос заявив, що йому вручають підозру і хочуть посадити за " фак " Зеленському
- Екс-міністру енергетики Демчишину вручили підозру за контрабанду вугілля з ОРДЛО
- Порошенко оголосили підозру у державній зраді
- Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру Порошенку
- У Порошенка відреагували на підозру і звинуватили Зеленського в "неповноцінності"
- Зеленський відверто висловився про підозру Петру Порошенку