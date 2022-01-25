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Залишив РНБО без землі: першому заступнику голови Києва вручили підозру

25 січня 2022, 12:27

Підозру посадовець отримав у справі про право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва.

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Микола Поворозник / РБК-Україна

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру про справу позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Як повідомив у Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, підозру чиновник отримав у вівторок, 25 січня.

"Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", - сказано в повідомленні.

Що відомо про справу

За інформацією Віталія Кличка, у 2019 році влада міста припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва, розташованій біля станції метро Сирець. Силами КМДА занедбана територія була приведена в стрій. З ділянки вивезли сміття, здійснили благоустрій території та облаштували сквер.

Однак, за словами мера Києва, РНБО все-таки планує забудувати територію висотками і продовжує тиснути на столичну владу за допомогою правоохоронців.

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Також Кличко розповів про історію даного проекту.

"У2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури", - додав голова КМДА.

При цьому, за його словами, в 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, а будівництво навіть не було розпочато. Там просто утворилося стихійне звалище.

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Хто такий Поворозник

Микола Поворозник народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.

У 2006 році він був на чолі Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва.

1 листопада 2012 року отримав посаду першого заступника начальника Головного управління - начальника управління регуляторної політики та видачі документів дозвільного характеру Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики.

Також працював заступником директора департаменту-начальником Управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

У 2013 році очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА. Через три роки став заступником голови КМДА.

З 2017 року Микола Поворозник працює на посаді першого заступника мера Києва Віталія Кличка.

Нагадаємо, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому президентові України Петру Порошенку. Його підозрюють у державній зраді. Суд призначив Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

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