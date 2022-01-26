Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

Туреччина запропонувала перенести переговори в Стамбул / УНІАН

Влада Туреччини пропонує проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Стамбулі, щоб повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів, повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Ініціатива про перенесення переговорів до Туреччини належить спецпредставникові голови ОБСЄ в Україні.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул в якості потенційного місця проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

При цьому він додав, що переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

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Раніше засідання ТКГ щодо Донбасу проходили в білоруській столиці Мінську. Однак через пандемію очні переговори були скасовані. Пізніше після президентських виборів у Білорусі та загальної ситуації в країні переговори проводилися виключно у відеоформаті.

Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський 10 грудня розповів про те, що в Києві вивчають два сценарії подальших переговорів щодо Донбасу: підключення до процесу США і проведення прямих переговорів з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході такий діалог підтримують.

15 грудня Зеленський провів зустрічі з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Лідери країн домовилися продовжити діалог по Донбасу в рамках нормандського формату і докласти зусиль до виконання паризьких домовленостей 2019 року. Також вони закликали Росію до конструктивних переговорів.

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва може погодитися на нову зустріч в рамках "Нормандії" в тому випадку, якщо Україна нібито піде на реалізацію Мінських угод.

Керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва по Донбасу. Крім того, він додав, що США вже прийняли рішення підключитися до діалогу про врегулювання конфлікту. Також готова допомогти Туреччина. Проводяться консультації з Великобританією.

Президент Зеленський підкреслив, що план Києва по Донбасу був відправлений США, Франції, Німеччини та Росії. На його думку, механізм можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.

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