Бойовики "ДНР" погрожують стратити українських бійців з Азовсталі/ Полк "Азов", Reuters

Терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Таку заяву зробив "глава міністерства юстиції" так званої "ДНР" Юрій Сироватка, пише російське пропагандистське видання Інтерфакс. Він сказав, що українських полонених, у тому числі й бійців із заводу Азовсталь, збираються "судити", і деяких з них можуть піддати смертній карі.

"Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищу міру покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР – це страта", – заявив бойовик.

Доля українських бійців з Азовсталі

Нагадаємо, із заводу Азовсталь вийшли усі українські військовослужбовців, які там були. Зараз вони перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що захисники Азовсталі повернуться в Україну після обміну з РФ. За його словами, гарантії безпеки нашим захисникам дали ряд міжнародних організацій.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц виступили з вимогою до російського президента Володимира Путіна щодо звільнення 2500 полонених захисників Маріуполя, які раніше вийшли з Азовсталі.

В РНБО тим часом розповіли, як до захисників Азовсталі ставляться в полоні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, до них не застосовують насильства. Він зазначив, що згодом всіх бійців повинні обміняти на полонених росіян.

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