Бої не припиняються: Зеленський назвав два найнебезпечніші регіони в Україні

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Запорізький і Сєвєродонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті.

Як заявив президент України Володимир Зеленський 6 червня, зараз на цих ділянках спостерігається загрозлива ситуація.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс утримати наступ", - підкреслив президент.

Також глава української держави додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, так як його деокупація буде "даватися дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, тільки наші військові", - розповів Зеленський про свій візит в Луганську область.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, які втрати несе російська армія в боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, в тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи - у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні Сили України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

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