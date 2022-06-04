Путін може припинити війну одним своїм наказом - Зеленський

Зеленський висловився про завершення війни / president.gov.ua

Завершити війну в Україні можливо всього лише одним наказом, відданим главою Кремля Володимиром Путіним, але й досі такого наказу немає, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері в суботу, 4 червня.

Як підкреслив глава держави, війна може припинитися в будь-який момент, якщо Путін віддасть такий наказ.

"Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста, російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо саме та людина в Москві просто віддасть наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для всього світу", - сказав Зеленський.

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