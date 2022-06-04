Путін може припинити війну одним своїм наказом - Зеленський

Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста, російська армія може перестати вбивати дітей.
Завершити війну в Україні можливо всього лише одним наказом, відданим главою Кремля Володимиром Путіним, але й досі такого наказу немає, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері в суботу, 4 червня.
Як підкреслив глава держави, війна може припинитися в будь-який момент, якщо Путін віддасть такий наказ.
"Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста, російська армія може перестати вбивати дітей. Якщо саме та людина в Москві просто віддасть наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для всього світу", - сказав Зеленський.
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Війна в Україні
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.
Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.
Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.
В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.
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