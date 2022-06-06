Зеленський розкрив подробиці візового режиму з РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок в Україну непогана ідея.

За словами президента, цю ідею потрібно обов'язково довести до результату.

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, - ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив Зеленський, передає РБК-Україна.

Візовий режим з Росією

11 лютого на сайті президента з'явилася петиція для введення візового режиму з РФ.

На початку травня вона набрала 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду президентом.

25 травня глава держави Володимир Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму для громадян Росії і заявив, що підтримує посилення контролю за в'їздом росіян в Україну на тлі повномасштабної російської агресії.

Зеленський подякував усім, хто підписав петицію, за активну громадянську позицію. Він повідомив, що направив прем'єр-міністру Денису Шмигалю лист з проханням опрацювати питання.

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