Зеленський розповів про "план Б" на випадок його вбивства

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готуючись до війни, разом з керівництвом уряду і Верховної Ради склали "план Б" на випадок вбивства глави держави або когось із високопоставлених чиновників.

Під час виступу в Українському домі в Давосі президент зазначив, що мова йшла про забезпечення роботи всіх державних органів і структур.

"Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою. Ми були підготовлені і розділені, я, прем'єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дубля, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів", - розповів глава держави.

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Замах на Зеленського

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк 9 березня заявляв, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів.

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