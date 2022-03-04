За тиждень президент Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху - The Times

Володимир Зеленський / Фото Reuters

За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три спроби замаху.

На вбивство українського президента були відправлені два різних угруповання - найманців прокремлівського угруповання Вагнера і чеченські спецзагони. Щоразу замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступають проти війни з Україною, пише британське видання The Times.

Зазначається, що найманці ПВК Вагнера в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були стурбовані тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, сказало, що інформованість Служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною".

Також у суботу на околиці Києва було попереджено замах групою чеченських найманців, які були ліквідовані.

Як повідомляв Главред, раніше видання The Times писало, що президент РФ Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслали до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії Вагнер, яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати ґрунт для захоплення влади російськими агресорами.

Українська правда з посиланням на розвідку повідомляла, що президент-втікач Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним зі сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України".

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