Росіяни перевершують на Донбасі: Зеленський шокував заявою

Зеленський / ЗСУ , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід передати Україні сучасне озброєння для протистояння агресії Росії з мінімумом людських втрат.

Зеленський зазначив, що співвідношення військ в Донбасі 1:20 на користь армії РФ. Це робить необхідність Збройних сил України в західних зразках озброєння вкрай необхідною.

"Нам потрібна потужна зброя, яка дозволить не втрачати стільки людей. Тому що іноді у нас люди воюють проти техніки. У них в двадцять разів більше техніки. Зараз на Донбасі у нас один до двадцяти... Я не хочу, щоб гинули сотні тисяч людей, тому потрібна зброя, яка дозволить битися на великій відстані... У вас є все, щоб зберегти життя цих людей", – заявив президент в Українському Домі в Давосі.

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Війна Росії проти України

Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня - початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка буде діяти більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.

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