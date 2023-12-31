Зеленський розповів про плани на 2024 рік: Україна вироблятиме більше зброї

У 2024 році Україна планує виробити більше озброєння - для цього Уряд працює з міжнародними партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми готуємося в наступному році зробити більше зброї. У нас вже є чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, весь наш народ, наша держава", - заявив президент у своєму відеозверненні.
За словами Зеленського, рішення, які напрацьовуються для реалізації планів наступного року з міжнародними партнерами, будуть сильними.
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 19 грудня в ході своєї підсумкової пресконференції заявив, що Україна в новому році виробить мільйон дронів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає ці плани цілком досяжними.
Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже в 2024 році. Перша зброя буде випущена вже через півроку після запуску. За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, компанія очікує, що до початку 2024 року укладе з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
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