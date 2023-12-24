Данілов пояснив, чи зможе Україна організувати мільйон дронів на фронті

Плани з виробництва близько 1 млн дронів протягом 2024 року цілком досяжні. Однак навіть такої значної кількості буде мало для всієї лінії фронту.

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За словами Данилова, один мільйон дронів - це всього близько 80 тисяч дронів на місяць / колаж Главред, фото УНІАН і Mil

План з виробництва близько мільйона дронів протягом 2024 року цілком досяжні. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, один мільйон дронів – це всього близько 80 тисяч дронів на місяць. Тому, впевнений секретар РНБО, це зовсім невелика кількість для лінії фронту, яка зараз існує в Україні.

"Це не така вже й велика цифра для фронту. Якщо робити розподіл на 12 місяців, то це близько 80 тисяч на місяць. Це не багато на ту лінію фронту, яку ми сьогодні маємо. Я впевнений, що наші виробники впораються з таким завданням. Все більше компаній приєднуються до цього процесу, проходять відповідну перевірку, сертифікацію і вступають до лав цих виробників", – сказав Данілов.

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Також секретар РНБО підкреслив, що після закінчення російсько-української війни вітчизняні компанії, ймовірно, будуть одними з кращих у світі з виробництва БПЛА.

Плани про мобілізацію 500 тисяч осіб в Україні

Президент Володимир Зеленський 19 грудня в ході своєї підсумкової пресконференції заявив, що Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонують мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

"Главком і Генштаб звернулися на рівні Ставки по мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави та потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їхній погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб", - сказав глава держави.

Гарант зазначив, що це серйозне питання і потрібна аргументація для реалізації такого рішення. В першу чергу, має бути вирішене питання демобілізації.

"Це питання, перш за все, людей. Це питання справедливості, обороноздатності та фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика. Тому що буде з мільйонною армією України, що було з тими хлопцями, які кожен день там, з тими, які два роки захищають нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству перш за все. Тому вони почали працювати над цим планом", - підкреслив Зеленський.

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