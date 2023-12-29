"Зі шкіри геть лізти": Жданов розповів, чи очікувати ЗСУ проблем із західною зброєю

"Ніхто нічого не буде відкладати. Все це ми отримаємо в обіцяні терміни" - говорить з приводу збройової та іншої допомоги від Заходу, говорить Олег Жданов.

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Олег Жданов дав прогноз з приводу військової допомоги Україні від Заходу / Колаж Главред, фото УНІАН і twitter.com/DeptofDefense

Європейці зараз будуть зі шкіри геть лізти, щоб забезпечити ЗСУ боєприпасами і технікою. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Ніхто нічого не буде відкладати. Все це ми отримаємо в обіцяні терміни. В принципі, з боку Євросоюзу тенденція позитивна. Європейці зараз будуть зі шкіри геть лізти, щоб забезпечити нас боєприпасами і технікою. Головна проблема європейців полягає в тому, що вони починають усвідомлювати, що вони не встигають зробити потрібну кількість озброєнь і боєприпасів, а тому їм доведеться добувати все це зі своїх складів, що для них дуже боляче і страшно. Для європейців головне-подолати свій страх, тому що військово-промисловий комплекс (ВПК) розкручується дуже повільно. Вони за рік не змогли подужати мільярд євро, виділених на компенсацію виробництва і закупівлі боєприпасів для України. Якщо європейці подолають цей страх, то ми отримаємо озброєння і техніку в необхідних кількостях. Але в будь ‒ якому випадку вони будуть намагатися нам це поставити", - сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. відео дня З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ більш жорсткий комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської і Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їх напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, що поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на пост президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між демократичною та республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та прийняття Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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