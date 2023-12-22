Ми побачимо нестачу зброї у ЗСУ за однією ознакою - Світан

Світан назвав назвав дві речі, які допомагатимуть ЗСУ знищувати сили РФ на окупованих територіях.

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Росія наступає на сході / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Зменшення допомоги США неодмінно позначиться на кількості знищених російських окупантів на добу, розповів в інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

ЗСУ зараз практично скрізь перебувають у режимі оборони - на Сході, на Запорізькому фронті, і тому тут росіяни намагатимуться наступати. Особливо на східному фронті, сказав експерт.

"До весни ще три місяці, і вони однозначно будуть рухатися. І ось кількість знищеної російської техніки і живої сили безпосередньо залежить від кількості боєприпасів. Якщо ми кожен день будемо чути про тисячу і більше"пакетованих" росіян - це означає, що все нормально, але як тільки кількість знищених росіян почне опускатися нижче тисячі, це буде означати, що нам не довезли боєприпаси", - пояснив Світан.

Дивіться відео інтерв'ю Романа Світана Главреду про плани України на 2024 рік:

Світан назвав дві речі, які допомагатимуть ЗСУ знищувати сили противника на окупованих територіях - це достатня кількість ATACMS і достатня кількість авіації та озброєнь до неї.

"Авіація і ракети можуть повністю виключити будь-яку можливість атак по українській території з окупованої території. Залишається російська територія, і тут, як я вже говорив, треба достатню кількість свого виробленого озброєння", - зазначив Світан.

Тому Укроборонпрому, Міністерству оборони треба засукати рукави, знайти ресурси і запустити виробництво, додав експерт.

"Принаймні у нас ще є час. Якщо ні, то замінити керівників, раз ті не справляються. Поки що не видно якоїсь серйозної позитивної динаміки - так, є напрацювання, але виробничого процесу не видно, тому що ми не бачимо знищуваних військових об'єктів в Москві і на глибині хоча б до Волги. А їх однозначно треба "мінусувати" для того, щоб перекрити логістичні ланцюжки постачання військових і військової амуніції на нашу територію", - підкреслив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Зброя для ЗСУ

Напередодні у Міноборони пообіцяли наростити власне виробництво FPV-дронів, що у найближчій перспективі зможе компенсувати нестачу артилерійських снарядів, зокрема уже дефіцитних 155-мм боєприпасів.

Раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції. За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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