Шахраї влаштували "бізнес на крові": переселенцям замість житла давали "притулок" на кладовищі

Шахрая затримали / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У Київській області влаштували шахрайську схему, завдяки якій обманювали людей, які втекли від війни і шукали тимчасове житло.

"27-річний мешканець Київщини на початку березня переїхав до Ужгорода. І звідти разом з трьома друзями, які проживають в Києві, почав крутити свій "бізнес", говорить глава Нацполіції Ігор Клименко в Facebook.

Шахрай розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав.

Потрапила на таке оголошення і потерпіла. Жінка з родичами виїхала з-під Харкова. Зрадівши, що знайдено притулок, прислала 4 тисячі гривень авансу і отримала геолокацію будинку.

"На місце вони приїхали вночі. Три сім'ї з чотирма маленькими дітьми. А перед ними замість будинку був цвинтар. У відповідь на справедливу претензію від "орендодавця" почула: "там вам і місце". Як посадова особа я не маю права ображати людей. Хоча, зізнаюся, в такій ситуації складно втриматися...", - каже Клименко.

За словами Клименка, після отримання заяви від потерпілої правоохоронці діяти почали злагоджено: в Ужгороді поліція Закарпатської області затримала організатора, в столиці кіберполіція провела обшуки у решти "бізнесменів на трупах".

Організатора злочинної схеми затримали в Ужгороді, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 496 тис. грн

Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим членам угруповання.

Повідомляється, що встановлено 8 епізодів шахрайства, скоєних учасниками злочинної схеми.

Водночас за даними поліції, кількість ошуканих осіб може досягати п'яти десятків осіб, а завданих збитків - 350 тисяч гривень.

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