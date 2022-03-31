Як отримати 2000 і 3000 гривень переселенцям в Україні: покрокова інструкція

Переселенці / Reuters

Українцям, які вимушено залишили місце постійного проживання, передбачена державна допомога.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може мати статус внутрішнього переселенця під час війни, яку веде в нашій країні Росія.

Лазебна уточнила, що переселенцем може вважатися не тільки людина, яка переїхала в інший регіон через війну, а й той, хто переселився в межах своєї області.

"Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах однієї області", - пояснила Лазебна.

Яка сума покладена переселенцям:

3 тисячі гривень - на кожну дитину або людину з інвалідністю;

2 тисячі гривень - на кожну іншу особу.

На допомогу можуть претендувати:

переселенці з тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, територій активних бойових дій з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів;

переселенці, які на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу на покриття витрат на проживання, згідно з Постановою Уряду.

Для отримання держдопомоги потрібно:

стати на облік внутрішньо переміщених осіб, подавши заяву (особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або дистанційно через портал Дія);

отримати довідку взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

подати заяву на отримання держдопомоги (особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП або через портал Дія);

отримати виплату на банківський рахунок (за стандартом IBAN), попередньо зазначений у заяві.

Виплати будуть проводитися щомісяця з місяця звернення до військового стану плюс один місяць після його припинення/скасування.

Ті, хто звернеться до 14 квітня допомогу отримають і за березень.

Така допомога на проживання не включається до сукупного доходу сім'ї при наданні інших видів соцдопомоги.

Також виплата не оподатковується податком на доходи фізосіб.

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