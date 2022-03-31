Як отримати 2000 і 3000 гривень переселенцям в Україні: покрокова інструкція

Кого в Україні можуть вважати внутрішнім переселенцем.
Українцям, які вимушено залишили місце постійного проживання, передбачена державна допомога.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, хто з українців може мати статус внутрішнього переселенця під час війни, яку веде в нашій країні Росія.
Лазебна уточнила, що переселенцем може вважатися не тільки людина, яка переїхала в інший регіон через війну, а й той, хто переселився в межах своєї області.
"Дуже важливе уточнення. Це не обов'язково, щоб людина переселилася з одного регіону, де ведуть бойові дії, в інший регіон. Це може бути переміщення в межах однієї області", - пояснила Лазебна.
Яка сума покладена переселенцям:
- 3 тисячі гривень - на кожну дитину або людину з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень - на кожну іншу особу.
На допомогу можуть претендувати:
- переселенці з тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, територій активних бойових дій з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів;
- переселенці, які на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу на покриття витрат на проживання, згідно з Постановою Уряду.
Для отримання держдопомоги потрібно:
- стати на облік внутрішньо переміщених осіб, подавши заяву (особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або дистанційно через портал Дія);
- отримати довідку взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
- подати заяву на отримання держдопомоги (особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП або через портал Дія);
- отримати виплату на банківський рахунок (за стандартом IBAN), попередньо зазначений у заяві.
- Виплати будуть проводитися щомісяця з місяця звернення до військового стану плюс один місяць після його припинення/скасування.
Ті, хто звернеться до 14 квітня допомогу отримають і за березень.
Така допомога на проживання не включається до сукупного доходу сім'ї при наданні інших видів соцдопомоги.
Також виплата не оподатковується податком на доходи фізосіб.
Читайте також:
- На Закарпатті горить комплекс для переселенців за 120 млн
- Свавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців
- Шахраї влаштували "бізнес на крові": переселенцям замість житла давали "притулок" на кладовищі