Зеленський провів термінове засідання Ставки: що обговорили

Володимир Зеленський / president.gov.ua

У суботу, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Про це український гарант розповів під час свого традиційного вечірнього відеозвернення. Як зазначив президент, основним питанням на засіданні була ситуація на фронті.

"Щойно провів чергове засідання Ставки. Основне питання – фронт. Забезпечення наших військових, ситуація на конкретних ділянках передової й те, що ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України", - сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що під час засідання окремо обговорили бої на Донеччині.

"Були доповіді. Робимо все, щоб допомогти нашим героям витримувати російські атаки", - наголосив президент.

Окрім того, за словами Зеленського, окрему увагу приділили енергетиці.

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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