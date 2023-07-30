Президент підкреслив, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей.

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Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Український президент Володимир Зеленський попередив громадян про потенційну небезпеку нових ракетних атак країни-агресорки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Глава держави закликав місцеву владу активно готуватися до такого сценарію. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - сказав Зеленський.

Український гарант також закликав місцеву владу ефективніше допомагати обороноздатності нашої держави.

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"Обговорили сьогодні й бюджетні питання. Місцеві бюджети мають суттєві ресурси, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", - зазначив президент.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Президент наголосив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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