УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян

Аліна Дембіцька
30 липня 2023, 17:45 оновлено 30 липня, 17:45
37
Президент підкреслив, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей.
Зеленский, удар по энергосистеме
Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Український президент Володимир Зеленський попередив громадян про потенційну небезпеку нових ракетних атак країни-агресорки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Глава держави закликав місцеву владу активно готуватися до такого сценарію. Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

"Дуже важливе засідання саме зараз, коли є час підготуватися до зимового сезону як на державному рівні, так і на рівні областей та громад. Маємо бути свідомі того, що російські терористи спробують продовжити атаки проти української енергетики, проти нормального життя людей. Але наша незламність має перемогти", - сказав Зеленський.

Український гарант також закликав місцеву владу ефективніше допомагати обороноздатності нашої держави.

відео дня

"Обговорили сьогодні й бюджетні питання. Місцеві бюджети мають суттєві ресурси, які треба витрачати з державницької позиції. Усі бачать, якими є потреби на передовій. Усі бачать, на чому акцентують волонтери. Отже, усі бюджети – і державний, і місцевий – мають відповідати пріоритету номер один, а саме обороні. Допомога нашим воїнам, допомога захисту, допомога сімʼям наших героїв і загалом захисту життя", - зазначив президент.

Ракетний терор росіян

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відверто відповів, чого чекати українцям взимку. Він підкреслив, що стартові позиції України цієї зими будуть набагато гіршими, ніж минулого року, тому що тоді енергетична система була повноцінною та збалансованою, а також стабільно працювала десятки років. Подоляк зауважив, що Росія абсолютно не зважатиме на міжнародне право і буде максимально завдавати шкоди цивільному населенню.

Також повідомлялося, що РФ готує потужну атаку найближчим часом: українцям назвали ймовірні цілі нового ракетного удару. Так, прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресорка може в черговий раз вдарити по портовій інфраструктурі України.

"Спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що вони готуються до наступних атак", - зазначила Гуменюк.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Президент наголосив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян

Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян

17:45 Україна
Першу лінію оборони подолано: звільнення Старомайорського було унікальним - ЗСУ

Першу лінію оборони подолано: звільнення Старомайорського було унікальним - ЗСУ

16:49 Україна
ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму до Різдва - Express

ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму до Різдва - Express

16:46 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:58

В Україні більше не буде смт: що зміниться

17:45

Зеленський закликав готуватися до енергетичного терору росіян

17:24

Що це за український морський дрон: розкрито унікальні можливості Magura V5

17:03

Є постраждалі: під час концерту alyona alyona сталася стрілянинаВідео

16:49

Першу лінію оборони подолано: звільнення Старомайорського було унікальним - ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:46

ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму до Різдва - Express

16:06

Влада Яму захейтили за роздуми про "американське" майбутнє

15:59

ЗСУ потужно вдарили на півдні: "перемололи" дві роти окупантів РФ разом з технікою

15:55

75 ракет та 100 БПЛА: за тиждень РФ витратила на удари по Одещині понад $280 млн

Реклама
15:55

Народжені бути багатими: 3 знаки зодіаку, до яких липнуть гроші

15:47

"Держатель общака Кремля": Загородній оцінив сценарій повернення ПригожинаВідео

15:39

Україна залишиться без портів: експерт розкрив мету нового терору РФ

15:05

"Будуть бити по них нещадно": названо місця в Україні, куди росіяни націлили свої ракети - прогноз

15:04

"Кістяк збережеться": Загородній назвав регіони, які вийдуть зі складу РФВідео

14:48

Володимир Остапчук побився з "компанією п'яних малоліток" через дружину

14:42

Придушення бунтів і війська до Білорусі: Росгвардія провела великі навчання

14:36

Салат Дружба з 90-х: рецепт, який обожнювали всі в СРСР

14:20

Як виглядає український морський дрон MAGURA V5: на CNN показали ексклюзивні кадри

14:13

"Вагнерівців" перекидають до Білорусі без важкої техніки – британська розвідка

14:05

Що можна зробити з непотрібної кружки: 6 причин не викидати її в смітник

Реклама
13:32

Сумний Путін з'явився на публіці після атаки дронів на МосквуВідео

13:23

Неймовірно простий спосіб видалити плями від ягід: хімік Репіч здивував лайфхаком

13:22

У Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою

13:04

"Подавали на розлучення": зірка Сніданку з 1+1 розповіла про кризу в шлюбі

13:01

Чоловік витратив шалені гроші, щоб стати собакою: що з цього вийшлоВідео

12:59

Чоловік показав, як правильно вибрати кришки для консервації, щоб не вздулася

12:23

"Африку домбили 8 років": Захарова вигадала нові причини вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:23

Окупанти пішли на штурм у Мар'їнці: у ЗСУ розповіли про "гарячу точку фронту"

12:12

"Лихоманка та втрата свідомості": Ксенія Мішина загриміла в лікарню

11:56

Буде не тільки Москва-Сіті: Маломуж розкрив, що опиниться під ударом в РФВідео

11:51

Як очистити витяжку від жиру: всього два інгредієнта і вона буде блищати

11:28

"Вони отримали те, що хотіли": у ЗСУ оцінили удари дронів по центру Москви

11:18

По вулиці розкидані документи: в атакованій дронами вежі Москва-Сіті розташовані 3 міністерстваВідео

11:11

Нова глава: Інна і Тимур Мірошниченко забрали прийомного сина додому

10:57

Відпочинок на природі був раєм: чому в СРСР не було кліщів

10:46

ЗСУ розривають логістику РФ: стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту

10:40

Фінансовий гороскоп на тиждень з 31 по 6 серпня: кому пощастить з грошима

09:57

Пентагон купить для ЗСУ термінали Starlink, які Маск не зможе відключати - NYT

09:50

"Вежу підірвали, стіни тряслися": москвичі очманіли через нічну атаку дронівВідео

09:49

Україні треба терміново звернутися до світуПогляд

Реклама
09:23

РФ завдала ракетного удару по Сумах: 2 людини загинули, 20 - пораненіФотоВідео

09:05

Гороскоп на завтра 31 липня 2023: Дівам - менше боргів, Близнюкам - підвищення

08:43

У Криму прогриміли потужні вибухи: окупанти поскаржилися на атаку десятків БПЛА

07:29

Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі: що відомо

06:31

Вагнерівці висуваються до Сувалківського переходу: що це може означати?Погляд

05:25

Дуже складна головоломка: тільки люди з високим IQ розв'яжуть останній приклад

04:30

"Пахан драпонув": експерт пояснив, як "дотиснути" Путіна на переговорахВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 липня

03:35

Навіть сліду на залишиться: 3 прості способи, як вивести жовті плями на наволочці

02:20

Гороскоп на серпень 2023 року для Левів: везіння, звільнення і прибутокВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти