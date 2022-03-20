Зеленський зізнався, як його діти дізналися про війну і бояться за життя батька

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зізнався, як його діти реагують на війну в Україні.

За його словами, він спочатку їм не говорив нічого відкрито.

"На щастя, ми не повинні нічого пояснювати нашим дітям. На щастя, вони мають доступ до відео та новин. Я дивлюся, щоб їх доступ до цих відео був відкритий, вони мають доступ до них", - заявив президент в інтерв'ю CNN.

У Володимира і Олени Зеленських є син і дочка. Глава держави підкреслив, що дітям не можна забороняти переглядати будь-які відео того, що зробила Росія.

"Мій син повинен це знати, тому що поки мій син живий, це означає, що якийсь український військовий за це віддає своє життя. Мої діти пишаються Україною, дуже пишаються. Вони мають щиру надію на нашу перемогу", - сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що виключає будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності.

Президент заявив, що не допустить відмову від Криму, Донецької та Луганської областей.

За його словами, є компроміси, до яких Україна не може бути готова як незалежна держава.

Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоб провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

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