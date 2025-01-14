Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

Про що сказав Зеленський:
- Зеленський провів розмову із командувачем Повітряних сил
- Президент дав доручення не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам
Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену ситуації на фронті, потребам Сил оборони у зброї та забезпеченню відповідних поставок. Окремо глава держави поспілкувався з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні в Telegram.
Президент зазначив, що сьогодні було багато обговорень і суперечок щодо питання переведень.
"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - сказав Зеленський.
Також Зеленський розповів, що 14 січня відбулася нарада, присвячена співпраці з міжнародними партнерами. Було сплановано найближчі тижні роботи в європейському напрямку, зокрема заплановані нові зустрічі з лідерами країн. Основною метою визначено залучення додаткових інвестицій для зміцнення обороноздатності України.
Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про кадрові питання, які також були обговорені під час зустрічі.
Переведення військових в піхоту - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей Повітряних Сил до підрозділів інших родів військ більше не здійснюватиметься. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
У Генеральному штабі ЗСУ пояснили ситуацію з переведенням спеціалістів Повітряних Сил у піхотні підрозділи, зазначивши, що це був вимушений крок. При цьому підкреслили, що гостродефіцитних фахівців такі зміни не стосуватимуться.
Народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що з серпня в Україні спостерігається уповільнення мобілізаційних процесів, через що Генштаб не виконав план із поповнення лав Збройних Сил.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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