Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

Володимир Зеленський доручив військовим пояснити суспільству ситуацію із переведенням із Повітряних сил в інші підрозділи ЗСУ.

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Зеленський відреагував на новини про переведення з Повітряних сил / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Зеленський провів розмову із командувачем Повітряних сил

Президент дав доручення не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену ситуації на фронті, потребам Сил оборони у зброї та забезпеченню відповідних поставок. Окремо глава держави поспілкувався з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні в Telegram.

Президент зазначив, що сьогодні було багато обговорень і суперечок щодо питання переведень.

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"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів, що 14 січня відбулася нарада, присвячена співпраці з міжнародними партнерами. Було сплановано найближчі тижні роботи в європейському напрямку, зокрема заплановані нові зустрічі з лідерами країн. Основною метою визначено залучення додаткових інвестицій для зміцнення обороноздатності України.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про кадрові питання, які також були обговорені під час зустрічі.

Переведення військових в піхоту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей Повітряних Сил до підрозділів інших родів військ більше не здійснюватиметься. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

У Генеральному штабі ЗСУ пояснили ситуацію з переведенням спеціалістів Повітряних Сил у піхотні підрозділи, зазначивши, що це був вимушений крок. При цьому підкреслили, що гостродефіцитних фахівців такі зміни не стосуватимуться.

Народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що з серпня в Україні спостерігається уповільнення мобілізаційних процесів, через що Генштаб не виконав план із поповнення лав Збройних Сил.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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