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Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення

Юрій Берендій
14 січня 2025, 21:22
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Володимир Зеленський доручив військовим пояснити суспільству ситуацію із переведенням із Повітряних сил в інші підрозділи ЗСУ.
Переведення з авіації в піхоту: Зеленський відреагував і дав важливе доручення
Зеленський відреагував на новини про переведення з Повітряних сил / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

  • Зеленський провів розмову із командувачем Повітряних сил
  • Президент дав доручення не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, присвячену ситуації на фронті, потребам Сил оборони у зброї та забезпеченню відповідних поставок. Окремо глава держави поспілкувався з командувачем Повітряних сил генерал-лейтенантом Анатолієм Кривоножком. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні в Telegram.

Президент зазначив, що сьогодні було багато обговорень і суперечок щодо питання переведень.

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"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань - нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів, що 14 січня відбулася нарада, присвячена співпраці з міжнародними партнерами. Було сплановано найближчі тижні роботи в європейському напрямку, зокрема заплановані нові зустрічі з лідерами країн. Основною метою визначено залучення додаткових інвестицій для зміцнення обороноздатності України.

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про кадрові питання, які також були обговорені під час зустрічі.

Переведення військових в піхоту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей Повітряних Сил до підрозділів інших родів військ більше не здійснюватиметься. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

У Генеральному штабі ЗСУ пояснили ситуацію з переведенням спеціалістів Повітряних Сил у піхотні підрозділи, зазначивши, що це був вимушений крок. При цьому підкреслили, що гостродефіцитних фахівців такі зміни не стосуватимуться.

Народна депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що з серпня в Україні спостерігається уповільнення мобілізаційних процесів, через що Генштаб не виконав план із поповнення лав Збройних Сил.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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мобілізація війна в Україні Володимир Зеленський Повітряні Сили мобілізація в армію
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