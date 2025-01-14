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"Військові контингенти в Україні": чи домовились Зеленський з Макроном - деталі

Даяна Швець
14 січня 2025, 00:12
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Очільник України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу.
Макрон и Зеленский, войска Франции
Зеленський провів переговори з Макроном / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua/

Головне:

  • Президенти обговорили розміщення іноземних військ в Україні
  • Зеленський домовився з Макроном про подальшу співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив можливість розміщення іноземних військових сил на території України.

Як повідомив Зеленський, вони також детально розглянули ситуацію на фронті, зокрема успіхи українських військових у Курській операції.

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Президент подякував Франції за незмінну підтримку України та домовився про спільну роботу із союзниками щодо досягнення миру і розробки дієвих гарантій безпеки для країни.

'Військові контингенти в Україні': чи домовились Зеленський з Макроном - деталі
НАТО та інша сторона / Інфографіка: Главред

"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Відправка іноземних військ в Україну - що відомо

Раніше, як зазначав Главред, в ЄС прокоментували появу іноземних військ в Україні. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає такий сценарій.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина також відповіла, чи готова Україна прийняти іноземні війська. Вона підтвердила, що дискусії щодо можливості відправки в Україну іноземних військ відбуваються тривалий час.

Водночас колишній британський премʼєр Борис Джонсон назвав умову, за якої Великій Британії доведеться відправити війська в Україну. Він зазначив, що Захід може зіштовхнутися з серйозною агресією РФ, якщо Україна програє.

Більше цікавих міжнародних новин:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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