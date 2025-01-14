'Військові контингенти в Україні': чи домовились Зеленський з Макроном - деталі

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- Президенти обговорили розміщення іноземних військ в Україні
- Зеленський домовився з Макроном про подальшу співпрацю
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив можливість розміщення іноземних військових сил на території України.
Як повідомив Зеленський, вони також детально розглянули ситуацію на фронті, зокрема успіхи українських військових у Курській операції.
Президент подякував Франції за незмінну підтримку України та домовився про спільну роботу із союзниками щодо досягнення миру і розробки дієвих гарантій безпеки для країни.
"Як одну з таких гарантій ми обговорили французьку ініціативу щодо розміщення військових контингентів в Україні. Ми розглянули практичні кроки для її реалізації, можливе розширення та залучення інших країн до цього процесу", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.
Відправка іноземних військ в Україну - що відомо
Раніше, як зазначав Главред, в ЄС прокоментували появу іноземних військ в Україні. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає такий сценарій.
Своєю чергою віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина також відповіла, чи готова Україна прийняти іноземні війська. Вона підтвердила, що дискусії щодо можливості відправки в Україну іноземних військ відбуваються тривалий час.
Водночас колишній британський премʼєр Борис Джонсон назвав умову, за якої Великій Британії доведеться відправити війська в Україну. Він зазначив, що Захід може зіштовхнутися з серйозною агресією РФ, якщо Україна програє.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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