Зустріч Зеленського і Байдена зірвалася в останній момент: у ЗМІ назвали причину

Джо Байден скасував візит до Італії всього за кілька годин до запланованого вильоту.

https://glavred.net/world/vstrecha-zelenskogo-i-baydena-sorvalas-v-posledniy-moment-v-smi-nazvali-prichinu-10629170.html Посилання скопійоване

Байден в останній момент скасував поїздку в Італію / Колаж: Главред, фото УНІАН

Основне:

Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа

Візит Байдена до Італії скасували через лісові пожежі в Каліфорнії

Лідер США Джо Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте в останній момент він скасував поїздку. Про це повідомляє Sky News.

У виданні пишуть, що Джо Байден 9 січня мав вирушити до Італії. Це була б його останнє закордонна поїздка на посту президента США. Проте візит Байдена до Італії скасували за кілька годин до вильоту через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.

відео дня

Під час триденного візиту до Рима та Ватикану Байден мав зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою, прем'єр-міністром країни Джорджею Мелоні, Папою Римським Франциском також мала б відбутися заключна особиста зустріч із Зеленським.

Пожежі в Каліфорнії - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, масштабні лісові пожежі охопили Лос-Анджелес у Каліфорнії у вівторок зранку. Найбільший осередок займань був зафіксований у районі Пасіфік-Палісейдс, де розташовані маєтки світових знаменитостей.

Британський таблоїд The Daily Mail повідомляв, що величезна пожежа в Пасифік-Палісейдс змусила евакуюватися десятки тисяч людей, дехто з яких покинув свої машини та біг пішки в безпечне місце заблокованими дорогами.

Згодом у виданні CNN зазначили, що пожежа стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса. Відомо, що внаслідок стихійного лиха загинуло 5 осіб, а близько 130 тисяч жителів евакуйовано, також знищено близько 1000 будівель.

Читайте також:

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред