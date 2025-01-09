Зустріч Зеленського і Байдена зірвалася в останній момент: у ЗМІ назвали причину

Основне:
- Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа
- Візит Байдена до Італії скасували через лісові пожежі в Каліфорнії
Лідер США Джо Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте в останній момент він скасував поїздку. Про це повідомляє Sky News.
У виданні пишуть, що Джо Байден 9 січня мав вирушити до Італії. Це була б його останнє закордонна поїздка на посту президента США. Проте візит Байдена до Італії скасували за кілька годин до вильоту через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.
Під час триденного візиту до Рима та Ватикану Байден мав зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою, прем'єр-міністром країни Джорджею Мелоні, Папою Римським Франциском також мала б відбутися заключна особиста зустріч із Зеленським.
Пожежі в Каліфорнії - що відомо
Нагадаємо, як писав Главред, масштабні лісові пожежі охопили Лос-Анджелес у Каліфорнії у вівторок зранку. Найбільший осередок займань був зафіксований у районі Пасіфік-Палісейдс, де розташовані маєтки світових знаменитостей.
Британський таблоїд The Daily Mail повідомляв, що величезна пожежа в Пасифік-Палісейдс змусила евакуюватися десятки тисяч людей, дехто з яких покинув свої машини та біг пішки в безпечне місце заблокованими дорогами.
Згодом у виданні CNN зазначили, що пожежа стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса. Відомо, що внаслідок стихійного лиха загинуло 5 осіб, а близько 130 тисяч жителів евакуйовано, також знищено близько 1000 будівель.
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Хто такий Джо Байден?
Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.
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