Зеленський прибув до Саудівської Аравії говорити про "формулу миру" і полонених

Саудівська Аравія допомагала вести закриті переговори щодо військовополонених-іноземців.

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Президент матиме серйозну розмову з арабськими лідерами / Колаж Главреда. Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали.

Як зауважує прес-служба Зеленського у його соцмережах, український глава продовжить "регулярний діалог із його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом".

"Тема номер один - "формула миру". Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні. відео дня

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Крім того, сторони обговорять повернення полонених і депортованих осіб.

"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - цитує прес-служба Зеленського

Зеленський також обговорить перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Зеленський у Саудівській Аравії - дивіться фото:

Саудівська Аравія та Україна в умовах війни з Росією

Це не перша поїздка Зеленського до арабських країн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Крайній візит відбувся у травні 2023 року.

Тоді глава держави провів двосторонні переговори. Серед основних тем переговорів - українська формула миру.

Зеленський також брав участь у Лізі арабських держав, наголосивши, що Росія - "слабка держава", а період імперій "давно минув".

Однак після візиту Зеленського Саудівська Аравія зробила дивну заяву щодо війни в Україні. Міністр закордонних справ країни заявив, що його країна вибрала "активний нейтралітет". ЗМІ це називали "позитивним результатом", адже у 2022 році відносини між країною-окупантом Росією та Саудівською Аравією були на небувало високому рівні.

Ще на початку війни спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорював можливість стати платформою для переговорів.

"З цього питання ми зустрічалися з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Давосі та домовилися про принципові позиції. На той час і зараз пріоритетом були військовополонені", – розповів Рустем Умєров.

Тому Саудівська Аравія допомагала вести закриті переговори щодо військовополонених-іноземців.

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