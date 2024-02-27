Зеленський прибув до Саудівської Аравії говорити про "формулу миру" і полонених

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 лютого, прибув до Саудівської Аравії. Про візит ні українські, ні іноземні ЗМІ не писали.
Як зауважує прес-служба Зеленського у його соцмережах, український глава продовжить "регулярний діалог із його високістю спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом".
"Тема номер один - "формула миру". Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.відео дня
Формула миру Зеленського
Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.
Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.
"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:
- повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
- повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.
"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.
Крім того, сторони обговорять повернення полонених і депортованих осіб.
"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - цитує прес-служба Зеленського
Зеленський також обговорить перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
Зеленський у Саудівській Аравії - дивіться фото:
Саудівська Аравія та Україна в умовах війни з Росією
Це не перша поїздка Зеленського до арабських країн з початку повномасштабного вторгнення РФ. Крайній візит відбувся у травні 2023 року.
Тоді глава держави провів двосторонні переговори. Серед основних тем переговорів - українська формула миру.
Зеленський також брав участь у Лізі арабських держав, наголосивши, що Росія - "слабка держава", а період імперій "давно минув".
Однак після візиту Зеленського Саудівська Аравія зробила дивну заяву щодо війни в Україні. Міністр закордонних справ країни заявив, що його країна вибрала "активний нейтралітет". ЗМІ це називали "позитивним результатом", адже у 2022 році відносини між країною-окупантом Росією та Саудівською Аравією були на небувало високому рівні.
Ще на початку війни спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорював можливість стати платформою для переговорів.
"З цього питання ми зустрічалися з міністром закордонних справ Саудівської Аравії у Давосі та домовилися про принципові позиції. На той час і зараз пріоритетом були військовополонені", – розповів Рустем Умєров.
Тому Саудівська Аравія допомагала вести закриті переговори щодо військовополонених-іноземців.
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