Зеленський запропонував суворе покарання за участь у війні на боці РФ

Президент України запропонував відбирати громадянство у тих, хто воював на боці РФ, а також за тероризм.

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Зеленський запропонував забирати громадянство у деяких осіб / колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію, згідно якої певні категорії людей можуть бути позбавленими громадянства. Відповідний документ розмістили на сайті Верховної Ради.

Одна із основних норм у документі зазначає, що позбавити громадянства можуть за умови добровільного набуття громадянином України громадянства-агресора або держави-окупанта, або громадянства держави, включеної до переліку держав, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

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Також позбавити українського громадянства можуть особу, яка раніше набула громадянства, але вказала невірні чи неправдиві дані.

Зеленський пропонує позбавляти громадянства осіб, які раніше чи в даний час проходять військову службу у лавах збройних сиил країни-агресора.

Умовою для припинення громадянства України також є набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту.

Політика президента Володимира Зеленського - останні новини

Нагадаємо, недавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ скоро отримають чергову партію літаків F-16.

Також глава держави повідомив, що у липні українські військові використали більше дронів на фронті ніж противник.

Напередодні, 6 серпня, за результатами Ставки з військовим керівництвом Зеленський заявив, що було прийнято рішення про додаткове фінансування виробництва українських боєприпасів та ракет.

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