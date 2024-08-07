На мушці в Зеленського: які б наслідки мала ліквідація Путіна для України

Виявляється, Україна нібито готувала замах на Володимира Путіна та міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. Однак так вважає лише міністерство оборони Росії.

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Зеленський начебто готував замах на Путіна / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Як переконаний військовий експерт Петро Черник, ліквідація Путіна могла б запустити некеровані процеси у Росії. У розмові з 24 каналом він заявив, що у Москві є набагато агресивніші люди за Путіна.

Як нафантазував заступник глави ворожого міністерства оборони Сергій Рябков, спецслужби України нібито готувати операцію на день військово-морського флоту Росії.

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Замах планувався під час виступу на параді у Санкт-Петербурзі диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Андрія Бєлоусова. Однак в останню мить Київ буцімто відмовив Вашингтон.

Що цікавіше, сам Андрій Бєлоусов начебто повідомив Штати про плани України після розмови з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Рябков визнав, що така інформація неабияк здивувала Остіна, проте він серйозно поставився до ситуації і буцімто власноруч відмовив Зеленського від проведення спецоперації.

Видання New York Times підтвердило слова Бєлоусова про те, що, якби атака України була б здійснена, це призвело б до "некерованого конфлікту між США та Росією".

Однак журналісти зазначають, що невідомо, чи справді Київ готував "таємну операцію".

Петро Черник звертає увагу, що доволі довго вивчає нашого ворога, тому до таких заяв РФ треба ставитися неабияк серйозно.

"У зрізі цієї війни я стою на позиції, що є набагато агресивніші пули впливу у Москві, ніж Путін. До них я зараховую Патрушева, Бортнікова, Іванова і того ж Шойгу. Як би склалася узурпація влади після потенційної смерті Путіна – ми собі уявити не можемо",– наголосив Петро Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Експерт звертає увагу, що скорше за все, саме ці люди тиснуть на Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

"Розуміємо, що всі ці елітарні моменти навколо перших осіб такого штибу дуже делікатні. Історія знає безліч випадків, коли "прибирали" навіть президентів США. Якби така операція відбулася (ліквідація Путіна – Главред) при теперішньому скасуванню правил у світі, дуже важко спрогнозувати, що ж би було далі",– пояснив Черник.

Однак найголовніші рішення ухвалюють таки еліти Росії, тож наслідки їхніх дій катастрофічними не лише для України.

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