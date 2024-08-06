Україна нарощує обсяги виробництва ракет: подробиці Ставки Зеленського

Україна, за повідомленнями західних ЗМІ, вже має свої далекобійні ракети, здатні уражати військові обʼєкти окупантів на території РФ.

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Україна розвиває свою ракетну програму / Колаж: Главред, фото: DeepState, УНІАН

Українська влада спрямовує додаткове фінансування на розвиток ракетної програми, повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня, за результатами Ставки з військовим керівництвом.

Зокрема, було обговорено ситуацію на Покровському, Торецькому і Харківському напрямках, де росіяни на зараз активно наступають.

Головнокомандувач Олександр Сирський на місці й тримає ситуацію під особистим контролем, зазначив Зеленський.

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Крім того, на Ставці заслухали доповіді обох розвідок щодо найближчих дій Росії. Окремо розглянули й питання виробництва українських ракет.

"Питання номер два - власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", - ідеться у повідомленні глави держави.

Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, підкреслив Зеленський.

Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - Україна вдосконалює ракетну систему

Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

Експерти ж зауважують, що Україна ще з девʼяностих має власні напрацювання у сфері ракетобудування і купу нереалізованих проєктів. Головним чином на розвиток цієї ініціативи впливатимуть фінанси, наявність фахівців і складність поставлених завдань.

Ще у березні 2024 року ЗМІ писали, що Україна модернізувала "Нептуни", зокрема було збільшено дальність удару - до 400 км та розподіл цілей в одночасній атаці для забезпечення результативного залпового вогню. Відтепер протикорабельні комплекси можуть бити не тільки у морі, а й на суші.

Протягом останнього часу Україна, імовірно, застосувала "Нептун" в атаці на порт "Кавказ" та на нафтобазу у Краснодарському краї у червні 2024 року.

За спостереженнями ЗМІ, у квітні 2024 року Україна збільшила виробництво цих ракет у 10 разів.

Ракети Нептун - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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