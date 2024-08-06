Україна нарощує обсяги виробництва ракет: подробиці Ставки Зеленського

Українська влада спрямовує додаткове фінансування на розвиток ракетної програми, повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 6 серпня, за результатами Ставки з військовим керівництвом.
Зокрема, було обговорено ситуацію на Покровському, Торецькому і Харківському напрямках, де росіяни на зараз активно наступають.
Головнокомандувач Олександр Сирський на місці й тримає ситуацію під особистим контролем, зазначив Зеленський.
Крім того, на Ставці заслухали доповіді обох розвідок щодо найближчих дій Росії. Окремо розглянули й питання виробництва українських ракет.
"Питання номер два - власні дрони та ракети. Потреба Сил оборони до кінця року та динаміка виробництва. Доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна", - ідеться у повідомленні глави держави.
Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, підкреслив Зеленський.
Ще одна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Активно працюємо з партнерами.
Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.
Війна в Україні - Україна вдосконалює ракетну систему
Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.
Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.
Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.
Експерти ж зауважують, що Україна ще з девʼяностих має власні напрацювання у сфері ракетобудування і купу нереалізованих проєктів. Головним чином на розвиток цієї ініціативи впливатимуть фінанси, наявність фахівців і складність поставлених завдань.
Ще у березні 2024 року ЗМІ писали, що Україна модернізувала "Нептуни", зокрема було збільшено дальність удару - до 400 км та розподіл цілей в одночасній атаці для забезпечення результативного залпового вогню. Відтепер протикорабельні комплекси можуть бити не тільки у морі, а й на суші.
Протягом останнього часу Україна, імовірно, застосувала "Нептун" в атаці на порт "Кавказ" та на нафтобазу у Краснодарському краї у червні 2024 року.
За спостереженнями ЗМІ, у квітні 2024 року Україна збільшила виробництво цих ракет у 10 разів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Покладе край терору: політолог оцінив шанси України на підтримку після виборів в США
- "ЗСУ під загрозою оточення": Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком
- Штурми РФ закінчуються провалом: офіцер про ситуацію на Покровському напрямку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред