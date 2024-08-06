ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

У 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, ця цифра зростатиме, наголосив президент.

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У липні українські військові застосували більше дронів, ніж противник / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, koda.gov.ua

Сили оборони України активно використовують дрони для досягнення переваги на фронті. Протягом липня українські захисники застосували більше безпілотників, ніж російські окупанти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую кожній нашій бойовій бригаді, усім солдатам та командирам, які всіма силами знищують ворога та, зокрема, влучно застосовують наші можливості щодо дронів. Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів", - зазначив президент.

За його словами, усі види дронів, від FPV до далекобійних, уже мають стратегічний вплив на війну в інтересах України. Зеленський наголосив, що лідерство України у сфері дронів може стати ключовим чинником не лише для справедливого завершення війни, але й для перетворення нашої країни на гаранта безпеки для інших держав.

відео дня

Президент заслухав на Ставці доповіді від Мінстратегпром та Мінцифри – про виготовлення та фінансування дронів. Цього року вже укладено контрактів на виробництво мільйона дронів, проте, за словами Зеленського, обсяги виробництва будуть зростати.

"Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатися зараз нам, а згодом допомагатиме зберігати безпеку всім, хто цінує життя і хто зараз із нами пліч-о-пліч", - додав глава держави.

Виробництво та використання дронів в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у вівторок, 6 серпня, президент Зеленський повідомив, що на розвиток ракетної програми України спрямують додаткове фінансування.

Також в Україні презентували нові вітчизняні безпілотники, які допоможуть компенсувати чисельну перевагу ворога в бою. Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, вони дозволять замінити людей на полі бою роботизованими дронами.

Крім цього, Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. У липні Україна завдала ударів понад 520 безпілотниками, тоді як Росія використала 426 дронів типу "Шахед".

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