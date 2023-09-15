Зеленський поїде в США та виступить у Капітолії: The Washington Post розкрило деталі

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-poedet-v-ssha-i-vystupit-v-kapitolii-the-washington-post-raskrylo-detali-10500805.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня вирушить до Вашингтона після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією американського президента Джо Байдена, щоб підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на суму понад 24 мільярди доларів США додаткової допомоги Україні. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Візит Зеленського на Капітолійський пагорб запланований на четвер. Співрозмовники видання говорили на умовах анонімності, оскільки не мали повноважень публічно обговорювати візит.

відео дня

Видання зазначає, що всередині Республіканської партії і серед невеликої кількості демократів зростає напруга щодо того, яку допомогу Сполучені Штати повинні надати Україні.

Праймеріз президентських виборів від Республіканської партії також відіграє важливу роль у внутрішньопартійних протистояннях щодо України на фоні того, що експрезидент Дональд Трамп та інші кандидати сумніваються в необхідності продовження допомоги в безпеці.

Це буде другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

Візит Зеленського в США і Байдена - в Україну

21 грудня 2022 року український президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США. Спочатку Лідер України провів переговори з американським президентом Джо Байденом, а потім виступив у Конгресі. Це була перша закордонна поїздка українського президента з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час поїздки Зеленський відвідав Білий дім, де президент Байден підтвердив непохитну прихильність США підтримці України під час війни. Він також виступив з промовою в Конгресі, закликавши продовжувати підтримку проти російської агресії.

Президент США Джо Байден приїхав до Києва перед річницею повномасштабного вторгнення РФ - 20 лютого 2023 року. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

У травні Байден і Зеленський провели особисту двосторонню зустріч в Японії на саміті "Великої сімки" в рамках візиту українського лідера.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.