Зеленський про завершення війни в Україні: "Це не буде щасливий фінал"

Перемога України - це єдина річ, яка не дозволить Росії напасти на інші країни.

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Володимир Зеленський заявив, що перемога у війні не стане для України "щасливим фіналом" / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Президент Володимир Зеленський вважає, що, навіть попри бажану перемогу, для України це не буде "щасливим фіналом". Таку думку глава держави озвучив журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

За словами президента, для України дуже важливо не робити паузу в контрнаступі.

"Я говорив партнерам до початку контрнаступу, що вони повинні розуміти і визнати, що ми не контролюємо небо. Як нам його контролювати, або хоча б порівняти з Росією сили в небі? Ми всі хочемо досягти успіху і щасливого фіналу. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм із щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий фінал. Треба це визнати", - сказав Зеленський.

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Глава держави додав, що перемога – це єдина річ, яка не дозволить Росії напасти на інші країни. Зокрема, наступними цілями Кремля можуть бути країни Балтії, Польща. На думку Зеленського, мета російського диктатора Володимира Путіна - повернутися в Радянський Союз.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією.

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни, - ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент в інтерв'ю The Economist.

Зеленський вважає, що перемога у війні не прийде "завтра або післязавтра", але це не якась фантастична мрія.

Також Зеленський жорстко висловився про діалог з російським диктатором Путіним.

"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - сказав він.

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