Зеленський летить до США, Білий дім готує зустріч з Байденом - ЗМІ

Раніше Зеленський казав, що хотів би обговорити з Байденом довгоочікувану передачу Україні ракет ATACMS.

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Поїздка Зеленського насамперед буде пов'язана з засіданням Генсасамблеї ООН у Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом наступного тижня.

Як повідомляє NBC News на неназваного українського високопосадовця, наймовірніше, зустріч двох лідерів відбудеться після засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, у якому Зеленський має намір взяти участь.

Журналістам телеканалу не вдалося дізнатися, де саме відбудеться зустріч Байдена і Зеленського, оскільки Адміністрація американського глави відмовився від коментарів.

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Водночас неназваний офіційний представник США в коментарі Reuters повідомив, що зустріч відбудеться у Білому домі.

Також у Байдена, як й у Зеленського, наступного тижня запланована зустріч з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху і, як стверджували у канцелярії польського президента, з Анджеєм Дудою.

Крайня зустріч Зеленського і Байдена відбулась на полях саміту НАТО у Вільнюсі у липні.

Варто зауважити, що президент раніше казав, що хоче ще раз порушити перед Байденом питання передачі Україні ракет ATACMS радіусом дії до 300 км.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

ATACMS для України

Цього тижня посилилися чутки про те, що рішення щодо передачі Україні далекобійних ATACMS вже "на столі" у Байдена.

Раніше поставки такого виду далекобійного озброєння Білим домом вважалися неприпустимими - у колах американського президента боялися "ескалації" бойових дій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що, як у передачі ATACMS, так й у поставках німецьких Taurus, "є просування вперед".

Також ЗМІ писали, що Україна вперше може отримати від США далекобійні ракети з касетними боєголовками (або керовані снаряди GMLRS). Вашингтон був задоволений ефективністю застосування проти російських окупантів касетних 155 мм снарядів.

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