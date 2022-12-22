Зеленський виступає в Конгресі США - пряма трансляція

Президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув з візитом до США і виступив перед американським Конгресом. Його промову вітали гучними оплесками.

Зеленський виступив у Конгресі США / скріншот

Президент України Володимир Зеленський, який 21 грудня прибув з візитом до США, виступив перед американським Конгресом. Його промову вітали гучними оплесками.

Виступ транслювали в прямому ефірі.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Американський військовий літак забезпечував поїздку президента України. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

До слова, у Путіна вже вибухнули реакцією на візит Зеленського в США. Так, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не чекає для себе нічого хорошого у зв'язку з цим візитом. Кремлівський представник також зазначив, що візит Зеленського до Вашингтона зробить Москві лише гірше.

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