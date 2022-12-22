glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський виступає в Конгресі США - пряма трансляція

22 грудня 2022, 02:56
Президент Володимир Зеленський 21 грудня прибув з візитом до США і виступив перед американським Конгресом. Його промову вітали гучними оплесками.
Зеленський у Конгресі США
Зеленський виступив у Конгресі США / скріншот

Президент України Володимир Зеленський, який 21 грудня прибув з візитом до США, виступив перед американським Конгресом. Його промову вітали гучними оплесками.

Виступ транслювали в прямому ефірі.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Американський військовий літак забезпечував поїздку президента України. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їхнім завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

До слова, у Путіна вже вибухнули реакцією на візит Зеленського в США. Так, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не чекає для себе нічого хорошого у зв'язку з цим візитом. Кремлівський представник також зазначив, що візит Зеленського до Вашингтона зробить Москві лише гірше.

Інші новини:

війна в Україні новини США Конгресс Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:20

Бомба закуска на Новий рік 2023: рецепт шикарних рулетиків з бюджетною начинкою

02:56

Зеленський виступає в Конгресі США - пряма трансляціяВідео

02:33

"Страшна, як Джигурда": у Волочкової, яка була напідпитку, почалися неприємностіВідео

02:04

Знаменита українська стрибунка викликала захоплені зітхання фанатів апетитним декольте

01:35

Аналітик розповів, чи загрожує небезпека українським містам на Новий рік від Путіна і Лукашенка

Реклама
01:35

"Шанс кардинально змінити життя": астролог Росс сказав, які плани у 2023 році точно будуть успішнимиВідео

01:30

День енергетика: запальні привітання та яскраві листівки для героїв невидимого фронтуФото

00:51

Прикмети на 22 грудня: які 3 речі потрібно зробити всім в день Анни, щоб успіх залучити на весь рікВідео

00:17

Пресконференція Зеленського та Байдена: важливі заяви президентів

21 грудня, середа
23:44

Скандальний Орбан накинувся на Євросоюз через допомогу Україні у війні з РФВідео

23:42

На Росії запросили окупантів виступати на новорічному вогнику

23:23

Модель plus size Ешлі Грем показалася в мега відвертій сукні

23:08

Ще один королівський малюк: принцесу Євгенію після публічного виходу запідозрили у вагітності

23:06

Байден зробив першу заяву про війну в Україні і пройшовся по ПутінуВідео

23:00

"Так нечесно": співачка Б'янка перетворилася на розпухлу кулю

22:57

"Крим – це ключ до перемоги": генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ виб'ють росіян з півостроваВідео

22:27

"Бачить прибульців": експерт вказав на психічні проблеми російської зірки

22:17

Юрій Антонов грубо обізвав Лайму Вайкуле за спробу відбілити ім'я Алли Пугачової

22:06

На зустрічі Зеленського Байден здивував усіх своїм вчинкомВідео

21:45

"Війна може закінчитися за два тижні": експерт розповів, що потрібно для швидкої перемоги УкраїниВідео

Реклама
21:45

Місячний календар на 2023: сприятливі і несприятливі дні року

21:18

Байден зустрів президента України в Білому домі: Зеленський назвав мету термінового візиту до СШАВідео

21:03

В Україну увірветься аномальна погода: названо датиВідео

20:55

Помер соліст популярної британської групи

20:47

Віталій Портников. Путін прагне продовжити війнуВідеоблоги

20:35

Супроводжував американський військовий літак: стало відомо, як Зеленський добирався до СШАВідео

20:05

Візит Зеленського до США: чого чекатиПогляд

19:47

Навіщо господині сиплють сіль на губку для посуду: дієва хитрість від "кухонної" проблеми

19:38

Колишній політв'язень Москви Афанасьєв трагічно загинув на фронтіВідео

19:38

ЗСУ отримають системи Patriot: США виділили Україні військову допомогу на $1,85 млрд

19:37

На фронті загинув Заслужений артист України та танцюрист Сергій Шкварченко

19:21

"Можуть впоратися тільки вони": в РФ запропонували відправляти на війну жінок-ув'язнених

19:20

Дід Мороз все-таки отримав наші записочкиПогляд

19:13

Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом: деталіВідео

19:11

День Анни Зимової: що не можна робити 22 грудня в день Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці

18:57

Ешелон з 50 вагонів: окупанти в Білорусі перекинули танки ближче до кордону з УкраїноюВідео

18:53

Колишня дружина Потапа вперше показала обличчя загадкового зятя-ліванця

18:49

"Війна переходить у нову фазу": у Білому домі назвали причину візиту Зеленського до СШАВідео

18:32

"Її в одне місце цілували": стиліст Пугачової розповів, як облажався Кіркоров та інші зірки РФВідео

18:29

Як швидко засолити шматочки риби: ідеальний рецепт до Нового року закуски за 1 годинуВідео

Реклама
18:23

Як уберегти здоров'я у 2023 році: астролог дав цінні порадиВідео

18:00

Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової

17:59

Чиновників Чернігівської ОВА піймали на порушеннях щодо гумдопомоги

17:45

Зустріч Зеленського та Байдена 21 грудня: нові подробиці візиту президента до СШАВідео

17:42

Мінус дорогущий "Алігатор": росіяни збили на Запорізькому напрямку свій вертоліт Ка-52Відео

17:42

Що з продуктів найсильніше за рік в Україні подорожчало - статистикаВідео

17:19

"Ворог загнаний у глухий кут": найближчі 2-3 місяці війни можуть стати вирішальними - ДаніловВідео

17:14

"Бункерний дід загрався": очільник СБУ назвав два варіанти долі ПутінаВідео

17:10

Зимове сонцестояння 2022: точний час, традиції та прикметиВідео

17:04

Огневич в багряному топі і лосинах в обтяжку показала, як тримає фігуру в порядкуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти