Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - Зеленський

Росія може застосувати будь-яку зброю - вірити Москві не можна, - Зеленський / Офіс президента

Росія може задіяти будь-яку зброю, вірити Москві не можна. Гарантії безпеки для України повинні бути оформлені таким чином, щоб враховувалася ймовірність російського військового нападу в будь-який момент. Не треба чекати, коли Кремль перейде до будь-яких дій. Слід завдати удару по російській економіці, щоб у них не було й подібних думок. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, глава держави розповів про те, що Києву потрібні чіткі гарантії безпеки, які повинні працювати в будь-який момент. У такому випадку, якщо Росія знову нападе, Україна вже буде до цього готова.

"Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки - їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти", - зазначив президент.

За його словами, Київ вже веде дискусії з країнами Заходу щодо отримання засобів захисту від хімічної зброї. Причому українська держава прагне їх отримати в короткостроковій перспективі.

Також він додав, що не треба очікувати, коли Росія задіє ядерну зброю. Слід чинити економічний тиск на Москву, щоб у Кремля і думок не було переходити до таких дій.

читайте також"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привид поразки Путіна"Та чи інша країна постійно каже: якщо буде застосування (ядерної або іншої неконвенціональної зброї), то ми щось впровадимо. От якщо йтиме Росія, то ми тоді (щось зробимо). Я вважаю, що це велика провокація. Не треба чекати від Росії, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. І мова не тільки про антидоти або бомбосховища. З ними (росіянами) треба говорити, підписувати папір, затискати їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Полковник служби безпеки України Михайло Притула раніше припустив, що Росія розглядає можливість нанесення ядерного удару по Києву. На думку військового, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Однак якщо Кремль вирішить піти на такий злочин, російська влада може втратити все.

Керівник групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Путін навряд чи накаже застосувати ядерну зброю. Глава РФ не впевнений у виконанні його наказу. Крім того, суттуєва кількість офіцерів не підтримує політику Москви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни світу повинні бути готові до того, що Путін дійсно може застосувати ядерну зброю або хімічну зброю. Гарант акцентував увагу на неповажному ставленні держави-агресора до життя людей.

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