УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - Зеленський

16 квітня 2022, 18:08

Україні потрібні такі гарантії безпеки, які забезпечать захист від нападу Росії в будь-який момент, сказав гарант.

Володимир Зеленський
Росія може застосувати будь-яку зброю - вірити Москві не можна, - Зеленський / Офіс президента

Росія може задіяти будь-яку зброю, вірити Москві не можна. Гарантії безпеки для України повинні бути оформлені таким чином, щоб враховувалася ймовірність російського військового нападу в будь-який момент. Не треба чекати, коли Кремль перейде до будь-яких дій. Слід завдати удару по російській економіці, щоб у них не було й подібних думок. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, глава держави розповів про те, що Києву потрібні чіткі гарантії безпеки, які повинні працювати в будь-який момент. У такому випадку, якщо Росія знову нападе, Україна вже буде до цього готова.

"Росія може застосувати будь-яку зброю і вірити їм не можна. Як і наші гарантії безпеки - їх треба так виписати, розраховуючи на те, що наступного дня вони підуть на нас зі зброєю. Нехай йдуть, але ми зможемо тоді на це відповісти", - зазначив президент.

За його словами, Київ вже веде дискусії з країнами Заходу щодо отримання засобів захисту від хімічної зброї. Причому українська держава прагне їх отримати в короткостроковій перспективі.

Також він додав, що не треба очікувати, коли Росія задіє ядерну зброю. Слід чинити економічний тиск на Москву, щоб у Кремля і думок не було переходити до таких дій.

читайте також"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привид поразки Путіна"Та чи інша країна постійно каже: якщо буде застосування (ядерної або іншої неконвенціональної зброї), то ми щось впровадимо. От якщо йтиме Росія, то ми тоді (щось зробимо). Я вважаю, що це велика провокація. Не треба чекати від Росії, коли вона буде застосовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього. І мова не тільки про антидоти або бомбосховища. З ними (росіянами) треба говорити, підписувати папір, затискати їх економіку так, щоб у них не було навіть думки про це", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Полковник служби безпеки України Михайло Притула раніше припустив, що Росія розглядає можливість нанесення ядерного удару по Києву. На думку військового, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Однак якщо Кремль вирішить піти на такий злочин, російська влада може втратити все.

Керівник групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Путін навряд чи накаже застосувати ядерну зброю. Глава РФ не впевнений у виконанні його наказу. Крім того, суттуєва кількість офіцерів не підтримує політику Москви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни світу повинні бути готові до того, що Путін дійсно може застосувати ядерну зброю або хімічну зброю. Гарант акцентував увагу на неповажному ставленні держави-агресора до життя людей.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії ядерна зброя Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Конфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травніКонфлікти, важкий вибір або збитки: кому зі знаків варто приготуватися до непростих часів в травні Потрібно евакуюватися: яким містам загрожують ракетні та авіаційні удари – гороскоп для УкраїниПотрібно евакуюватися: яким містам загрожують ракетні та авіаційні удари – гороскоп для України Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриКінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА Гри Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціПутін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці "Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

18:23

Затримання Медведчука: Зеленський розповів, на кого можуть обміняти кума Путіна

18:08

Треба не чекати ядерного удару від РФ, а бити по її економіці, щоб і думок таких не було - ЗеленськийВідео

18:05

Експерт пояснив, чи можливо заздалегідь дізнатися про підготовку Путіним ядерного удару по Україні

17:59

Після викриття злочинів армії Путіна переговори з РФ зайшли в глухий кут - ЗеленськийВідео

17:51

"Це дурниця": у Чехії жорстко відповіли на брехню і погрози РФ через постачання зброї УкраїніВідео

Реклама
17:47

Україна і Росія можуть підписати два документи: Зеленський розкрив подробиціВідео

17:35

"Братні народи" для Папи Римського, або Як Україну у Ватикані примушують до миру з РосієюПогляд

17:28

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

17:27

Олексій Арестович. Як працює механізм "зради"Відеоблоги

17:23

Вимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в МаріуполіВідео

17:20

Вантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, засткомандуючого 8-ю армією РФВідео

17:14

Битва на Донбасі може вибухнути найближчими днями: США прискорять постачання боєприпасів для ЗСУВідео

17:05

Ексочільник МЗС назвав два фактори, через які Кремль приречений програти у війніВідео

16:55

"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупантВідео

16:49

ФСБ затримала бойовика Басуріна за зрив планів хіматаки в Маріуполі - ГУРВідео

16:20

Нептун тримає в страху флот РФ: у США оцінили потоплення ЗСУ крейсера МоскваВідео

16:13

Смачний хліб без випічки на Великдень 2022 з секретною начинкою: неймовірно простий рецептВідео

16:12

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

15:55

Армія України трощить позиції окупантів РФ: масові удари допомагає наносити аеророзвідкаВідео

15:48

Штраф або 15 діб за порівняння СРСР і нацистської Німеччини: диктатор Путін підписав закон

Реклама
15:45

Неймовірний рулет з лаваша з трьох інгредієнтів: смачніше не придумаєшВідео

15:26

Примирення замість засудження зла: чому бункерному діду досі вдається лякати ЗахідПогляд

15:26

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

15:02

"Я одну професію змінила на нових 16": Нікітюк розповіла, як війна змінила її життя

14:42

Головна роль для крейсера Москва в захопленні Одеси: ЗМІ дізналися про розбиті ЗСУ плани РФВідео

14:27

Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

14:21

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

14:17

Разом пережили голод і бомбардування: бабуся евакуювалася з Маріуполя з півнем Тошею

13:52

Мобілізують наркоманів, дідів і повій: "друга армія світу" поповнилася елітними кадрамиВідео

13:52

Війна в Україні триватиме три роки, і це за оптимістичного сценарію – Андрій Ілларіонов

13:50

Гороскоп Таро на травень 2022 для вогняних знаків Зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

13:28

Війська РФ готуються до прориву на Донбасі: атака очікується після припинення дощів - ГайдайВідео

13:23

"Буча. Не вірте кремлівській пропаганді": у Хабаровську розігнали мітинг на підтримку УкраїниВідео

13:11

Україні доводиться розгрібати наслідки нерішучості ЗаходуПогляд

12:34

Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

12:00

Укрзалізниця за 50 днів війни евакуювала 3 724 198 людей – Тимошенко

12:00

Гороскоп на завтра, 17 квітня 2022: Ракам - здійснення бажань, Левам – плітки, Скорпіонам - гроші

11:59

У німецькому уряді пояснили, чому постачання важкої зброї Україні не залучить ФРН в війну

11:32

Україну заллють дощі та вдарить мороз: синоптик уточнив прогноз погоди на Вербну неділю

11:18

Європа досі не усвідомила, що стоїть за крок від третьої світової війниПогляд

Реклама
11:11

Росія не буде збивати супутники Starlink: "спеціальна операція" проти Маска виявилася фейкомВідео

10:57

Окупанти завдали ударів по Львівщині: українська ППО збила чотири путінські крилаті ракети

10:56

В ООН розповіли, як у Маріуполі окупанти людей морять голодом

10:53

"Немає взагалі ніяких шансів не опинитися в Гаазі": терорист Гіркін пророкує незавидну долю Путіну

10:37

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновано птахофабрику

10:15

Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра

10:09

Вже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля БучіВідео

09:52

Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло

09:20

РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під ПолтавоюВідео

09:17

Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти