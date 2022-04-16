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Після викриття злочинів армії Путіна переговори з РФ зайшли в глухий кут - Зеленський

16 квітня 2022, 17:59

За словами президента, він готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у будь-який момент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ про припинення війни будуть остаточно зірвані в разі знищення українських військ в Маріуполі.

Глава держави визнав, що переговори зайшли в глухий кут. Це сталося після викриття військових злочинів РФ у Бучі, Бородянці та інших звільнених населених пунктах.

"Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх переговорах. Глухий кут - тому що ми не торгуємо територіями і нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим складніше буде", - заявив Зеленський журналістам.

Точка в переговорах з Росією

"Чим сильніше ми будемо, тим краще у нас буде результат на цих переговорах. Чим більше у нас буде Бородянок, тим менше шансів, що ці переговори в принципі будуть. Вони самі (росіяни - ред.) роблять, мені здається, великі помилки. Знищення наших хлопців у Маріуполі, що вони зараз роблять, остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах переговорів. Це їх велика помилка - якщо вони дійсно говорять, що хочуть це закінчити", - сказав Зеленський.

Також, за словами президента, він готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у будь-який момент, але позиція країни-агресора полягає в тому, щоб до цієї зустрічі все вже було погоджено на переговорах, а президентам залишилося тільки підписати відповідні документи.

"При всій повазі до всіх переговірників, до всіх переговорних процесів я не можу, щоб за мене все вирішували. У них це так працює: підготовлено повністю все, потім сторони зустрілися і підписали", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що перед остаточними домовленостями з РФ Україна вже повинна розуміти, які країни дадуть нам гарантії безпеки і як ці гарантії будуть виглядати.

читайте такожВимагають здачі українських військових: Зеленський зізнався, що насправді відбувається в Маріуполі

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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