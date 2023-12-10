Зеленський зустрівся з президентом Аргентини й перетнувся з Орбаном

Президент України Володимир Зеленський відвідав інавгурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, який вже встиг зазначити свою чітку проукраїнську позицію, та перетнувся з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
Про візит до Аргентини у Telegram повідомляє прес-служба Зеленського. Команда президента опублікувала відео з інавгурації Мілея.
Судячи з кадрівв, у Зеленського, з-поміж відвідин святкових заходів, відбулась розмова з Мілеєм.
Під час церемонії у ложі в аргентинському парламенті Зеленський спілкувався і з Орбаном, пише Європейська правда.
В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.
Хав'єр Мілей - хто це
Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей неодноразово засвідчував свою проукраїнську позицію і став одним з перших лідерів Латинської Америки, який просуває тезу про мир на умовах України й української армії.
У своїх заявах Мілей називав російського диктатора "автократом" й критикував свого попередника за недостатню підтримку України.
Україна обговорювала організацію зустрічі Зеленського та Орбана
6 грудня в ОП повідомили про телефонну розмову керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто. Припускалося, що невдовзі лідери обох країн зможуть зустрітися.
Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України у стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Наразі прем'єр Віктор Орбан та його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи й "проштовхують" у європейський порядок денний начебто наперед визначену поразку України у пристоянні з Путіним.
Сам Орбан неодноразово стверджував, що Україна не здатна перемогти "другу армію світу", та залишається категоричним щодо виділення ЄС Україні фінансової та військової допомоги. Будапешт погрожує блокувати саміт України-ЄС.
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