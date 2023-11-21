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Зеленський визначив умову повернення українців із закордону

Руслана Заклінська
21 листопада 2023, 08:27
Багато людей бояться повертатися додому, оскільки вони не впевнені, що там вони будуть в безпеці.
Зеленський визначив умову повернення українців із закордону
Зеленський озвучив умову повернення українців із закордону / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення більшості громадян до України стане можливим за умови надійного захисту семи-восьми найбільших міст країни комплексами протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомило видання The Sun, яке поспілкувалось з Президентом України.

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що такий крок дозволить українцям знову активно працювати в країні та сплачувати податки, що в свою чергу сприятиме закриттю дефіциту у бюджеті та зменшить потребу в масштабній фінансовій допомозі від США та країн Європи.

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"Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", - зазначив Президент України.

Зеленський закликав міжнародних партнерів сприяти Україні у створенні систем ППО, обіцяючи, що з такою підтримкою країна зможе самостійно вирішувати бюджетні питання та не матиме потреби у великій фінансовій допомозі від інших країн.

ППО в Україні

Нагадаємо, Володимир Зеленський підкреслив, що можливості української системи протиповітряного оборонного спрямування постійно розширюються. Однак він визначив, що ще не вся країна має стійкий захист, особливо такі міста, як Харків і Запоріжжя з прилеглою до них Донецькою областю, які залишаються вразливими.

Як раніше повідомляв Главред, Київ прикривають три радіуси ППО. Встановлені західні комплекси протиповітряного оборонного спрямування, перетворили столицю на безпечну зону в умовах війни на території України. Наразі у Києві діють кілька систем протиповітряного захисту, охоплюючи різний радіус дії для забезпечення безпеки міста від можливих російських ударів.

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