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Зеленський назвав офіцерів РФ "ганчірками" через удар по мирному селу на Одещині

19 липня 2022, 23:12

Окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській області - сім ракет типу Калібр запустили проти звичайного села.

Зеленський війська РФ
Росіяни вдарили по Одеській області - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Увечері у вівторок, 19 липня, ворожі війська здійснили ракетний удар по Одеській області, розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців.

"Окупанти здійснили ракетний удар по селу в Одеській област - сім ракет "Калібр" проти звичайного села. І куди вони потрапили? Непрацююча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей і Будинок культури. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби і рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту", - зазначив глава держави.

Зазначимо, сьогодні ввечері в Одесі під час повітряної тривоги стався вибух, пише Суспільне.

О 21: 48 в Одесі пролунала повітряна тривога. О 22: 20 слало відомо про вибух у місті. Наразі інших подробиць не розголошують.

Новини Одеси онлайн:

Ракетний удар по Одеській області

Раніше Главред писав, що ввечері 18 липня російські окупанти завдали ракетний удар по Одеській області. У результаті обстрілу постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Як повідомив заступник голови Одеської рову Олексій Мацулевич, в результаті "прильоту" сталася пожежа в двох будинках, ще два будинки зруйновані. У багатьох вибиті шибки.

Пізніше в оперативному командуванні Південь передали, що окупанти запустили сім ракет типу Калібр з Чорного моря, одну із них збили сили ППО.

Як повідомляв Главред, 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетний удар по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети були збиті, дві влучили по території Черкаської області.

Увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужний ракетний удар по Дніпру.

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