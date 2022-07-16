РФ вдарила ракетою по Одесі: влучила в цивільний об’єкт, там пожежа

Ракетний удар по Одесі/ Суспільне

В Одесі рано-вранці пролунав сильний вибух у той період, коли тривала повітряна тривога.

Повітряну тривогу оголосили близько 04:00, а вибух пролунав незадовго до 05:00. Відбій повітряної тривоги був о 05:10. Про це повідомляє Суспільне, оприлюднивши фотографію чорного диму, який видніється у місті після вибуху.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, у місті спалахнула пожежа, і там зараз працюють рятувальники.

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", – написав він.

Після цього в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ракета потрапила в цивільний об'єкт. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Ракетный удар по Одессе/ Суспільне

Ракетний удар по Одесі/ Telegram-канал "Новости Одессы"

Стало відомо, що по Одещині було окупанти нанесли ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля. Про це повідомили в ОК "Південь", пише Суспільне.

"Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, у склад виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1000 м2. На місці працюють рятувальники. Наразі інформації про поранених нема", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 15 липня, ворожі війська завдали потужного ракетного удару по Дніпру. Повідомлялося про одного загиблого і 15 постраждалих.

Також 14 липня окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа. Внаслідок ракетного удару загинули 23 людини, з них троє дітей.

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