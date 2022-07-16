РФ завдала ракетного удару по Україні з Каспію: що відомо про "прильоти" і руйнування

ППО збила ракети РФ / АрміяInform

У суботу близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря.

Чотири ракети були збиті, дві потрапили по території Черкаської області, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Ворог випустив шість ракет типу Х-101 (х-555). Близько 16:30 чотири ракети були знищені підрозділами протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Решта - потрапили в сільськогосподарське підприємство в Черкаській області. Дані про збитки і потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російські окупанти обстріляли Чигиринську громаду в Черкаській області, ворог потрапив в сільгосппідприємство.

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному з сіл Чигиринської тергромади. Ворог потрапив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо, без жертв", - зазначив він у Telegram.

У той же час, за словами Табурця, знищена сільгосптехніка і завдано збитків нечисленному поголів'ю худоби.

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Нові погрози РФ

Раніше повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів інспекцію угруповань російських військ "Південь" і "Центр", які ведуть бойові дії проти України.

Після цього він дав доручення "нарощувати дії на всіх напрямках".

При цьому в російському відомстві цинічно заявили, що такий наказ Шойгу нібито віддав для того, щоб виключити можливість нанесення Україною "масованих ракетних і артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі і жителям населених пунктів Донбасу та інших регіонів".

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