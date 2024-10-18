Зеленський про економічне бронювання в Україні: "інші мають бути критерії"

За словами Зеленського, поки не буде знайдено баланс, це питання залишиться відкритим.

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Зеленський розповів про економічне бронювання в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Моделі економічного бронювання поки що немає

Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил

Зеленський хоче справедливості

В Україні поки що немає ухваленої моделі "економічного" бронювання - усі запропоновані урядом варіанти є несправедливими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час телемарафону, пише УНІАН.

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"Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно обирати одну професію, не обираючи іншу. Інші мають бути критерії", - зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що фахівці на підприємствах критичної інфраструктури та оборонної галузі вже мають "бронь", тому ця система працює. Але знайти баланс між потребами армії та бізнесу в межах економічного бронювання складніше.

Економічне бронювання інфографіка / Інфографіка: Главред / Инфографика: Главред

"Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб тільки бізнес із сильним прибутком [отримав бронь]. А як же середній, а як же малий?" - пояснює Зеленський.

За словами Зеленського, поки не буде знайдено баланс, це питання залишиться відкритим.

Економічне бронювання - останні новини

Наразі працює бронювання критично важливих для функціонування Сил оборони підприємств. Однак нещодавно стало відомо, що Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній - усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Чиновники планують переглянути подані списки.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Також зауважимо, що парламент розглядає можливість запровадження економічного бронювання за місячною звітністю про доходи фізосіб замість чинної квартальної. Йтиметься про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

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