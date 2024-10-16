Бронювання після аудиту Кабміну може зазнати серйозних змін: усі подробиці

Бронювання критично важливих для економіки підприємств поки що на "паузі".

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Економічне бронювання може змінитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Імовірно, подальшим процесом бронювання критичних для економіки підприємств займатимуться тільки міністерства. Місцеві ОВА можуть бути позбавлені цієї функції, пише Економічна правда з посиланням на матеріал Forbes (за підпискою).

Співрозмовник ЗМІ в Офісі президента поділився, що на нараді Зеленського, що була на початку жовтня, військові поскаржилися на нинішню модель бронювання, яка, на їхню думку, зриває мобілізаційні процеси.

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Претензії до бронювання виникли саме через списки, подані від ОВА. Крім основних 7 критеріїв, у адміністрацій був свій окремий перелік вимог для визнання критичних підприємств.

Після аудиту, оголошеного Кабміном у жовтні, очікується, що ОВА позбавлять права подавати критичні підприємства — це робитимуть лише кілька міністерств.

Економічне бронювання - останні новини

На зараз працює бронювання критично важливих для функціонування Сил оборони підприємств. Однак нещодавно стало відомо, що Кабмін призупинив видачу "броні" для компаній — усе через невдоволення Зеленського кількістю заброньованих громадян. Урядовці планують переглянути подані списки.

Також зауважимо, що парламент розглядає можливість впровадження економічного бронювання за місячною звітністю про доходи фізосіб замість діючої квартальної. Ітиметься про перехід від критичності підприємства до критичності працівника.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Економічне бронювання - головне / Інфографіка: Главред

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