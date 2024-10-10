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Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

Руслана Заклінська
10 жовтня 2024, 00:33
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В Україні проведуть аудит критичних підприємств, втім бронювання не призупиняють, заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит 'критичних' підприємств
В Україні проведуть аудит критичних підприємств, втім бронювання не призупиняють / Колаж: Главред, фото: Telegaraf, скріншот LIGA.net, УНІАН

В Україні до 15 листопада 2024 року проведуть аудит критичних підприємств, які отримали цей статус від органів місцевого самоврядування. На період проведення аудиту не планують зупиняти бронювання працівників. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у коментарі для Суспільного.

За його словами, до складу комісії, яка здійснить аудит, увійдуть представники військових структур. У разі визнання підприємства "некритичним для держави" бронювання переглянуть.

Представник Міноборони заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Він також наголосив, що наразі в Україні налічується понад мільйон заброньованих чоловіків.

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Гаврилюк стверджує, що рішення про проведення перевірки було ухвалено на фоні різкого зростання кількості заброньованих.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", - сказав заступник міністра оборони України.

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит 'критичних' підприємств
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Гаврилюк?

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України, перший заступник міністра оборони України.

Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Також відомо, що з квітня до серпня 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

На посаду першого заступника міністра оборони України Гаврилюка призначили 17 травня 2024 року.

Пауза у бронюванні - що відомо

Нагадаємо, 9 жовтня агентство The Page опублікувало витяг з протоколу урядового засідання, яке відбулося 8 жовтня, де йшлося про намір Міноборони провести аудит бронювання від мобілізації. У постанові Кабміну також йшлося про паузу у бронюванні працівників, що підлягають мобілізації.

У випадку виявлення необґрунтованого бронювання для військовозобов’язаних бронювання повинні анулювати.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що на рішення Кабміну про призупинення економічного бронювання вплинула оцінка президента Володимира Зеленського. Він нібито обурився через 1,5 мільйона заброньованих працівників.

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