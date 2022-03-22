Зеленський не виключив можливість створення нових альянсів безпеки

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський не виключає можливість створення нових альянсів безпеки.

За його словами, ще під час пандемії коронавірусу він переконався, що Україна має обмежене коло реальних міжнародних партнерів.

"І тоді я подумав, що якщо війна, то ми можемо залишитися в колі небагатьох держав. В принципі це і сталося", - сказав президент в ексклюзивному інтерв'ю громадським мовникам.

Водночас Зеленський зазначив, що відбулися зміни - у світі починає панувати "реальне народовладдя", коли "громадська думка стає сильнішою за будь-якого лідера".

"Мені здається, що таке народовладдя в світі, яке зараз відбувається, призведе до тих чи інших альянсів безпеки. Упевнений, що в майбутньому будуть інші альянси безпеки. Це не означає, що треба з одного або іншого союзу виходити, це не означає, що потрібно руйнувати працюючі речі, ні. Просто люди хочуть спокою, миру, стабільності й впевненості", – пояснив президент.

Зеленський також висловив припущення, що лідери тих країн, які не будуть слухати громадську думку і не будуть лідерами суспільства, не зможуть очолювати свої країни.

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Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах щодо врегулювання військового конфлікту Росії проти України спочатку слід домовитися про припинення війни та гарантії безпеки. Далі потрібно вирішувати питання окупованих Криму і Донбасу.

Також президент Зеленський сказав, що питання про гарантії безпеки Україні та ситуація із захопленими Кримом і Донбасом будуть винесені на всеукраїнський референдум.

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