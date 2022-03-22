Завершення війни, гарантії та рішення щодо Криму з Донбасом: Зеленський назвав умови України

Питання Криму та Донбасу треба обговорювати після завершення бойових дій - Зеленський / Reuters

На перемовинах щодо врегулювання військового конфлікту Росії проти України спочатку слід домовитися про припинення війни і гарантії безпеки. Далі потрібно вирішувати питання Криму та Донбасу. Потрібно зупинити гарячу фазу війни і після цього переходити на наступний етап діалогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Суспільне він сказав про те, що врегулювання питань окупованих Криму та Донбасу залишається складним аспектом. Спочатку потрібно закінчити війну і надати Києву гарантії безпеки. І вже після цього слід обговорювати тимчасово окуповані території.

"Я вважаю, що це дуже важка історія для всіх. І Крим, і Донбас. Щоб там знайти який-небудь вихід, потрібно зробити цей перший крок - гарантії безпеки і закінчення війни. При цьому домовитися про те, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій, ми повинні їх вирішити, але після цього. Чому? Тому що все дуже гаряче. Закінчиться цей блок, і після цього давайте говорити", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський сказав, що питання про гарантії безпеки Україні і ситуація із захопленими Кримом та Донбасом будуть винесені на всеукраїнський референдум.