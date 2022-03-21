Компроміси на переговорах з РФ: Зеленський анонсував референдум з ключових питань

Володимир Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Можливі компроміси на переговорах між Україною і РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум, заявив президент Володимир Зеленський.

Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, підкреслив він у інтерв'ю Суспільному.

"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО - ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтися, сказати, що "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам ввести стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити НАТО, якби ми були членами Альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - зазначив президент.

Він каже, що в питаннях гарантій безпеки йтиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

"Я пояснював всім переговорним групам, коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемося, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть-це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і РФ. Тому в будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії на це не піде ні влада, ні народ.

Він зазначив, що українці в різних містах вже показали Росії свою позицію, виходячи на мітинги з українськими прапорами і протестуючи проти російської окупації.