Війна в Україні: Китай не стане підтримувати жодну зі сторін - Bloomberg

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У контексті війни РФ проти України китайська влада навряд чи буде готова надати підтримку і допомогу Москві.

Разом з тим Пекін не буде тиснути на путінський режим із закликом зупинити війну проти України, повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що Китай побоюється йти на протистояння із Заходом через те, що 52% зовнішньої торгівлі країни припадають на США, ЄС і Японію. У той же час товарообіг з РФ ледь досягає 4%.

Автори матеріалі звернули увагу на те, що підписання заяви про стратегічне партнерство 4 лютого 2022 року стало для Китаю швидше "тягарем", через те, що країна може відчувати необхідність підтримувати РФ. Аналітики також вважають, що довга війна і поразка російських військ несе ризики для економіки Китаю.

Журналісти додали, що є відмінності в прес-релізах США і Китаю після переговорів Джо Байден і Сі Цзіньпіна. Китайські ЗМІ більше звернули увагу "на прихильність Байдена невизнанню незалежності Тайваню і небажанню вести холодну війну між США і Китаєм".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії РФ в Україні, у Пекіна з'явиться можливість стати важливим суб'єктом світової системи безпеки. Шанс забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити КНР різницю між торгівлею з Росією і західним світом.

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