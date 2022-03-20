До 9 травня Путіну потрібна перемога: експерт назвав наступну можливу жертву російської агресії

Путін може почати агресію проти країн Балтії / Фото ua.depositphotos.com, Reuters

Якщо президент країни-агресора Володимир Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа.

За словами експерта, своїм героїчним опором Україна зараз рятує від окупації Молдову.

"Якби Путін просунувся в Україні, йому умовно вдалося б пробити коридор через Маріуполь в тимчасово окупований Крим, він би дійшов до Придністров'я, ймовірно, також захопив би Одесу і окупував Молдову. Такий план теж існує, але оскільки Путін загруз в Україні, і ми зараз рятуємо від окупації ще й Молдову", - сказав Шуліпа.

Він вважає, що Путіну не залишається нічого, крім спроби нападу на країни Балтії. Для агресії проти Литви, Латвії та Естонії господар Кремля може використовувати поганий прецедент, який створило керівництво НАТО, коли президент Володимир Зеленський у перші дні широкомасштабної фази російської агресії звернувся до керівництва НАТО з проханням прийняти Україну в Альянс за спрощеною процедурою.

"Тобто НАТО фактично відмовило Україні під загрозою ядерного шантажу, тому Путін може напасти на країни Балтії, тим самим перевіривши застосування 5 статті Статуту НАТО", - припустив експерт.

Шуліпа додав, що Путін патологічно ненавидить країни Балтії - він вважає, що це недодержави.

читайте такожГотують ще одну спробу штурму Києва: війська РФ підходять до кордону Білорусі з Україною"І російська пропаганда нещодавно відкрито розповіла, як вони мають намір захопити Литву, Латвію та Естонію. А саме - прорубати Сувалкський коридор (це близько 100 кілометрів), відрізати Польщу, вступивши з нею в локальний прикордонний конфлікт, і взявши країни Балтії в кільце. Тобто російський десант намагатиметься реалізувати той самий сценарій, який вони намагалися реалізувати в Києві", - розповів директор Інституту дослідження російської агресії.

"Якщо Путін зрозуміє, що він остаточно програв цю військову кампанію в Україні, він може напасти на країни Балтії. Адже він живе у вигаданій ним же картині світу і йому під "побєдобєсіє" 9 травня потрібна якась перемога, щоб він міг її видати за свою, використовуючи наратив "Можемо повторити"", - резюмував Шуліпа.

Як повідомляв Главред, аналітики інституту з вивчення війни в США заявили, що Збройні Сили України змогли зупинити план РФ щодо захоплення влади в країні. Військова операція Москви була сконцентрована на реалізацію повітряно-десантних і механізованих операцій з метою захоплення Києва, Харкова, Одеси, а також інших великих міст. Обмежене просування російських сил триває за деякими напрямками, але навряд чи їм вдасться досягти своїх цілей. Якщо війна буде в глухому куті, Росія продовжить бомбити й обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних людей.

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